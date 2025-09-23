Tenis

Byl u slavného bojkotu, Davis Cup vyhrál se třemi zeměmi. Zemřela tenisová legenda

Sport ČTK Sport, ČTK
před 1 hodinou
Ve věku 86 let zemřel v Rijece bývalý tenista a později úspěšný trenér Nikola Pilič, jenž jako kapitán dovedl k triumfu v Davis Cupu tři země.
Nikola Pilič s trofejí pro vítěze Davis Cupu
Nikola Pilič s trofejí pro vítěze Davis Cupu | Foto: ČTK

Jako aktivní hráč vystoupal Pilič na 6. místo světového žebříčku, vyhrál devět turnajů ve dvouhře a šest ve čtyřhře.

V roce 1973 došel až do finále Roland Garros, v němž prohrál s Rumunem Iliem Nastasem.

V tomtéž roce byl Pilič aktérem slavného wimbledonského bojkotu. Na protest proti distanci, který Pilič dostal za neúčast v Davis Cupu, těsně před turnajem odstoupilo 81 hráčů. Z wimbledonského triumfu se poté radoval český tenista Jan Kodeš.

Po skončení kariéry byl Pilič úspěšným koučem. V jeho akademii trénoval i pozdější rekordman v počtu grandslamových titulů Novak Djokovič, jenž vždy označoval rodáka ze Splitu za jednu z klíčových osob ve svém rozvoji.

V Davis Cupu dovedl Pilič k triumfu tým Německa (1988, 1989 a 1993), Chorvatska (2005) a Srbska (2010).

 
