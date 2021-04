Zemřel rozhodčí, který legendárním přeřeknutím naštval československé komunisty

Ve věku 74 let zemřel tenisový rozhodčí Peter Čáp. Mezinárodně uznávaný slovenský arbitr se proslavil především legendárním přeřeknutím při fedcupovém finále mezi Československem a USA v roce 1986 v Praze.

Bylo to tehdy velké haló. V týmu Spojených států se poprvé od emigrace v roce roku 1975 měla v rodné vlasti představit Martina Navrátilová.

Komunistický režim dělal všechno pro to, aby nejlepší tenistka té doby nemohla doma startovat, jenže tak daleko jeho prsty přece jen nesahaly. Tak se alespoň snažil, aby veřejnost měla co nejméně informací. O titulech grandslamové šampionky se v československých médiích prakticky nemluvilo, rodačka z Prahy měla zmizet z povědomí lidí.

Jenže ani toto se komunistům podařit nemohlo. A tehdejší mocipáni jen vzteky skřípali zuby, když narvaná Štvanice připravila Navrátilové při nástupu na kurt bouřlivé ovace.

Všechno pak ještě korunoval Peter Čáp. Jako rozhodčí měl na umpiru představit obě hráčky. "Po mojí levé straně je Miss Martina Navrátilová, Československo," zahlásil. "Eh, ze Spojených států," opravil se rychle.

Ale fenomenální přeřeknutí už bylo na světě. A mezi lidmi se raketově šířilo.

Podívejte se na slavné přeřeknutí Petera Čápa:

Helena Mandlíková a Martina Navrátilová nastupují v roce 1986 na narvané Štvanici k finálovému utkání Poháru federace | Video: Youtube.com

I když Čáp pořádně komunisty nechtěně nadzvedl, dopadl lépe než řada jiných, žádné fatální důsledky to pro něj naštěstí nemělo.

Tenisovému soudcování se vystudovaný doktor přírodních věd věnoval téměř padesát let, dlouhé roky se věnoval vzdělávání rozhodčích, jako první také přeložil oficiální pravidla tenisu do slovenštiny. Byl držitelem tzv. "stříbrného odznaku" pro umpirové rozhodčí, tedy druhé nejvyšší možné kategorie. Tenis také aktivně až do svých posledních dní hrával.