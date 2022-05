Ze strany ATP to byla ostuda, chodil jsem spát v pět ráno, čílil se Zverev v Madridu

Bylo to jednoznačné finále. Loňský šampion v Madridu Alexander Zverev uhrál proti mladé španělské senzaci Carlosi Alcarazovi jen čtyři hry. Němec si pak stěžoval, že ho pořadatelé nasazovali do nočních zápasů a on nebyl při bitvě o titul v nejlepší možné kondici.

Vzdoroval jen pár gemů v úvodu zápasu, pak pětadvacetiletý tenista odpadl a proti rozjetému o šest let mladšímu talentu neměl šanci. Už na kurtu se Zverev vztekal a přenesl si to i na pozápasovou tiskovou konferenci. Související Devatenáctiletý zázrak září dál. Alcaraz smetl Zvereva a slaví čtvrtý titul v sezoně "ATP tu odvedla ostudnou práci. Dva dny zpátky jsem se dostal do postele v půl páté ráno, včera v 5:20. Pokud někdo chodí spát takhle pozdě, je těžké být pak přes den vzhůru," postěžoval si. Aktuální světovou trojku organizátoři často nasazovali až na konec programu, čtvrtfinále i semifinále tedy dohrával až kolem půlnoci. Pak prý potřeboval nějaký čas na regeneraci a když se konečně dostal do postele, začínalo ve španělském hlavním městě pomalu svítat. "A pak to bylo znát, dnes jsem postrádal koordinaci. Minul jsem dvě lehké smeče jen proto, že se mi úplně motala hlava. Byl jsem naštvaný," přiznal. Podle rodáka z Hamburku to ze strany ATP není náhoda, stalo se mu to totiž už několikrát. "Naposledy v Acapulcu, kdy jsem hrál maratonský zápas do pěti do rána a pak usnul až v 8:30," připomněl Zverev turnaj, ze kterého byl nakonec vyloučen pro nevhodné chování na kurtu. V rozčílení při čtyřhře tehdy mlátil do umpiru s rozhodčím a slovně ho napadal. Související Alcaraz předčil učitele. Porazí každého, na adrenalinu je nezastavitelný, uznal Nadal "Už mě to unavuje. Opět jsem vůbec neměl šanci hrát na úrovni, které jsem schopen. Nebyl jsem to já," dodal. Na druhou stranu si ale uvědomuje, že ani to by mu nezaručovalo úspěch ve finále. Vnímá sílu mladého tenisty, o kterém teď mluví celý svět a který v Madridu jako první hráč v historii dokázal porazit na antukovém podniku jak Rafaela Nadala, tak Novaka Djokoviče. "Hraje úžasně, momentálně je nejlepší na světě. Pravděpodobně bych ho ani tak neporazil, ale mohlo to být alespoň důstojnější finále. Proti němu musíte být v pohodě, abyste měli šanci, takhle to bylo těžké," uvedl Zverev.