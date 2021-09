Že mě Plíšková nenávidí? Nesmysl, jsme kamarádky, tvrdí římská sokyně Sakkariová

Byla to obrovská událost. Snad první důkaz toho, že Karolína Plíšková také umí ukázat na kurtu emoce. Teď si po třech letech zahraje o semifinále US Open proti stejné soupeřce jako tehdy v Římě, kdy raketou vzteky rozbila umpire chybující rozhodčí. Řekyně Maria Sakkariová se ale na souboj s Češkou těší, prý jsou navzdory incidentu kamarádky.

Lámala se třísetová bitva za stavu 5:5 ve třetí sadě, když tenistka z Loun smečovala od sítě na postranní lajnu. Sama jasně viděla, jak míč letěl do kurtu a otočila se, aby se připravovala na další servis. Sudí to ale viděla jinak.

Plíšková se rozčilovala, snažila se rozhodčí přesvědčit, ať si jde stopu ověřit, ale marně. Fiftýn mířil na stranu řecké soupeřky, která se dušovala, že neviděla, kam balónek skočil.

"Byla jsem na druhé straně kurtu. Otočila jsem se, protože jsem si říkala, že 190 centimetrů vysoká hráčka tuhle smeč nepokazí," prohlásila tehdy Sakkariová.

Plíšková nakonec utkání prohrála a u sítě pak vzteky rozbila věž, na které rozhodčí seděla. O rok později Češka soupeřce porážku vrátila a turnaj v Římě nakonec ovládla.

Teď se obě potkají ve čtvrtfinále US Open. "Spousta lidí si myslí, že mě nesnáší po tom, co se stalo, ale to není pravda. Je to přesně naopak, jsme kamarádky, občas spolu trénujeme, je s ní sranda," chválí Řekyně českou protivnici.

Že spolu obě vychází dobře, potvrdila i Plíšková. "Trénovali jsme spolu dokonce i před US Open. Je to bojovnice, hraje ještě agresivněji než dřív, snad ji přetlačím," doufá tenistka z Loun.

Sakkariová už v New Yorku dvě Češky vyřadila. Po Kateřině Siniakové i Petru Kvitovou. Z další hvězdy má Řekyně respekt.

"Je mnohem zkušenější než já. K tomu je tu ten její servis. Budu muset vytáhnout ten nejlepší return, co umím, jinak to proti ní nejde. A pak prostě bojovat," líčí plán Sakkariová.

Nebýt úžasné jízdy Barbory Krejčíkové, tak by šestadvacetiletá rodačka z Atén útočila na post skokanky roku. Začínala sezonu ve třetí desítce a teď díky semifinále v Miami, na French Open a dosavadní jízdě v New Yorku už se blíží Top 10.

"Má skvělý rok. Je sebevědomá, bude to těžké, ale věřím že s mým servisem i dostatečnou agresivitou dokážu být lepší než ona," věří před úterním nočním zápasem Plíšková.

Té věří i expert Eurosportu Mats Wilander. "Jsem překvapený, že ještě nemá vyhraný grandslam. Na tvrdý povrch má skvělou hru. Když se kouknu na holky, co tam zbývají, Karolína má opravdu unikátní příležitost vyhrát právě teď," myslí si.