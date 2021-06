Zděšená Evertová se bála, že sudí Krejčíkovou okrade o finále. V šoku byl i Murray

Ve Starých Holicích na Pardubicku ve čtvrtek večer vypukl požár drůbežárny s 8000 kuřaty. Hasiči jsou na místě i v pátek ráno a požár dohašují. V noci se v části haly zřítil strop. Kolik kuřat požár přežilo, není zatím známo. Hasiči Pardubického kraje to dnes uvedli v tiskové zprávě. Při požáru vznikla podle předběžného odhadu škoda 7,5 milionu korun, uvedli hasiči v souhrnu čtvrtečních požárů na webu. Příčina požáru je v šetření.

"Hala je plná kuřat. Rozebíráme střechu, která v jedné části hrozí zřícením. Zřízena byla kyvadlová doprava vody na místo požáru," uvedli během zásahu krajští hasiči na Twitteru. Požár byl hlavně pod střešní konstrukcí. Do rána se ve třech čtvrtinách haly strop zřítil. Na místo byl přivolán statik, který až s denním světlem mohl rozhodnout, zda hasiči mohou vstoupit do objektu. Podle jeho rozhodnutí se hasiči mohou pohybovat maximálně do vzdálenosti 15 metrů od vchodu.

Hasiči tak po 5:00 mohli začít vyklízet kuřata. "Vytvořen byl lidský řetěz a kuřata byla postupně umísťována do druhé haly. Práce musely být přerušeny z důvodu náhlého pohybu střechy. Hasiči objekt stabilizovali a kuřata se podařilo vyklidit ze dvou kójí," popsala situaci mluvčí hasičů Vendula Horáková. Pro ochranu kuřat se do haly vháněl přetlakovou ventilací čerstvý vzduch, což podle majitele stačilo, uvedli hasiči. Pro odvětrávání hasiči udělali i několik otvorů do střechy.

Od čtvrtečního večera u požáru zasahuje sedm jednotek hasičů Pardubického kraje, na pomoc jim přijely i dvě jednotky z Královéhradeckého kraje. V ranních hodinách dorazili i hasiči z Jihlavy s těžkou technikou. Pásovým rypadlem budou rozebírat konstrukci.