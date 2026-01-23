"Zbavte se ho." Američané chtějí vyhodit novináře, který se ptá tenistů na Trumpa

Vzbudilo to pořádný poprask. Jeden z novinářů na probíhajícím Australian Open pokládá americkým tenistům otázku, jak jsou spokojeni s vládou aktuálního prezidenta USA Donalda Trumpa. Mezi některými Američany to zarezonovalo natolik, že žádají, aby pořadatelé odebrali žurnalistovi akreditaci.
Coco Gauffová, Amanda Anisimovová, Madison Keysová, Jessica Pegualová, Taylor Fritz. Nikdo z největších hvězd amerického tenisu nebyl ušetřen.
Všichni během posledních dnů čelili otázkám, jak se jim v době druhé prezidentské éry Donalda Trumpa v USA žije a jak jsou s politickým vývojem země spokojení.
„Doufám, že v naší zemi bude mnohem více míru a laskavosti, když diskutujeme o různých tématech. Už jen být černoškou v naší zemi je stále složité a jsem už unavená z toho, že o tom zase mluvím. Snad se v tomhle naše země posune,“ odpověděla dvojnásobná grandslamová šampionka Gauffová.
Kritikou amerických poměrů nešetřila ani vítězka loňského Australian Open Madison Keysová.
„Můj postoj je zřejmý. Doufám, že se jako země sjednotíme a vrátíme se k hodnotám, které podle mě dělají naši zemi skvělou. USA je mísícím kotlem. Jsme rozmanití, jsme domovem přistěhovalců,“ uvedla třicetiletá tenistka.
Ale zdaleka ne všichni američtí tenisté byli takhle sdílní. Vyjádřit se nechtěla Anisimová a výhrady měl například i Fritz.
„Cokoliv řeknu, se hned objeví někde v titulku a vytrhne z kontextu. Nerad bych se pouštěl do něčeho, co mě bude během turnaje rozptylovat,“ dodal.
Podle zahraničních médií a vyjádření na sociálních sítích je oním aktivním novinářem Owen Lewis z The Athletic, který v minulosti dopisoval pro pro britský The Guardian.
„Prosím pořadatele Australian Open, aby Owena Lewise vykázali z tiskové místnosti, zbavte se ho, odeberte mu akreditaci. Jeho prací by mělo být mluvit se sportovci o sportu a ne z nich tahat kontroverzní politické reakce,“ nechal se na síti X slyšet americký sportovní novinář Jon Root.
Politicky zaměřené otázky se nelíbily ani bývalému tenistovi top 10 Johnu Isnerovi.
„Obecně známá věc: ´Na tenisovém turnaji hráčům pokládejte tenisové otázky.´ Tohle je tak trapné,“ napsal na síti X.
Pořadatelé Australian Open zatím ke kontroverzním otázkám nevydali žádné oficiální stanovisko. Lewis zatím pro The Athletic z Australian Open denně publikuje nové texty.
ŽIVĚBabiš jmenoval nového protidrogového koordinátora, je to pražský exprimátor Bém
Národním protidrogovým koordinátorem se stal lékař Pavel Bém. Do funkce ho 16. ledna jmenoval premiér Andrej Babiš (ANO). Oznámil to na tiskové konferenci po jednání rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Označil Béma za skutečného odborníka. Nový koordinátor uvedl, že Česko čeká třeba odborná i politická debata o regulaci prodeje alkoholu.