1. 6. Laura
Zázračný Menšík, legenda obdivuje jeho srdce. Strach o mámu vystřídaly dojemné chvíle

Proměněný mečbol a radost Jakuba Menšíka i jeho rodičů a týmu v hráčské lóži po postupu do čtvrtfinále Roland Garros

Aleš Vávra
Budoucnost je tady. Jakub Menšík je ve dvaceti letech čtvrtfinalistou grandslamu, něco podobného před ním v české tenisové historii dokázal jen Ivan Lendl. Supertalent z Prostějova zvládl v Paříži druhou pětisetovou bitvu a odklidil z cesty další výraznou překážku.

Když se minulou středu po brutální bitvě s Argentincem Marianem Navonem zřítil Menšík na pařížskou antuku a dlouho nemohl vyčerpáním vstát, měly být jeho dny na Roland Garros sečteny.

Po vydřené výhře v duelu trvajícím 4 hodiny a 41 minut mu takřka nikdo nedával šanci na úspěšnou regeneraci.

Zvlášť, když měl o dva dny později hrát proti jednomu ze svých nejméně oblíbených soupeřů, do růžova odpočinutému a fyzicky nadupanému Alexi de Minaurovi.

Jenže Menšík ukázal, jakou se stává osobností.

S Australanem prohrál první set 0:6, potom ho ale přejel způsobem, který šokoval celý tenisový svět. A nezastavil se ani v neděli.

S dalším favoritem Rusem Andrejem Rubljovem ztratil vedení 2:0 na sety, přesto v rozhodujícím pátém dějství nedlouho před půlnocí vydoloval ze svého těla i hlavy poslední zbytky sil.

Zvládl další fyzické i mentální martyrium.

Podle Johna McEnroea tím vyslal jasnou zprávu o svém rychle se blížícím průniku mezi absolutní tenisovou smetánku.

Slavný Američan v komentáři pro TNT Sports jednoznačně zařadil Menšíka mezi hrstku tenistů, kteří v brzké budoucnosti budou schopni konkurovat Janniku Sinnerovi a Carlosi Alcarazovi.

„Je krásné něco takového vidět. Supertalentovaný hráč. Stoprocentně bude v první světové pětce,“ uvedl sedmašedesátiletý McEnroe, vítěz sedmi grandslamů ve dvouhře.

Ještě víc než samotná Menšíkova hra ho zaujal jeho přístup a bojovnost.„To, co tady zatím ukazuje, je výjimečné. Ukazuje nejen talent, ale hlavně obrovské srdce,“ dodala americká legenda.

Světem tenisu se ale nesl obdiv i nad drtivým forhendem českého hráče. „Menšíkův forhend je ještě lepší než v jeho posledních třech zápasech,“ uvedl známý tenisový novinář José Morgado na síti X.

Nad výstavním úderem Čecha se přitom rozplýval už dříve. Je přesvědčen, že právě tenhle úder ve spojení s extrémní bojovností může Menšíkovi zajistit další postup.

„Mezi oběma hráči nebyl velký rozdíl. Ale Menšík byl nakonec o něco agresivnějším tenistou, což rozhodlo. Nasázel 69 vítězných úderů a zaznamenal 65 nevynucených chyb,“ zmínil tenisový magazín Tennis Majors. Rubljovovi statistiky přitom byly hubenější: 45 winnerů a 36 errorů.

Prostějovský rodák svým fanouškům připravil další infarktový závěr. V koncovce páté sady šel sice do brejku, při následném dopodávání zápasu ale zaváhal a čelil dvěma brejkbolům.

V psychicky extrémně svazujících momentech však hrozby odvrátil a duel pak chladnokrevně ukončil svým 13. esem.

Kamery ve vypjatých momentech opakovaně v hledišti nacházely rodiče českého tenisty a zejména maminku, která evidentně prožívala hluboký stres.

Zavírala oči, klepalo se jí tělo, až její napětí vyvolávalo obavy. Po mečbolu ovšem přišla úleva a Kateřina Menšíková rozdávala šťastné úsměvy a vysílala srdíčka složená z prstů.

Její syn pak při rozhovoru na kurtu emotivně rodičům děkoval.

„Chtěl jsem využít tuhle chvíli a poděkovat jim. Dnes přijeli, aby mě podpořili. Jsem rád, že jsem je viděl v boxu. Stejně tak celý svůj tým a přítelkyni. Velké díky všem, kteří tady byli,“ vzkázal čtvrtfinalista Roland Garros.

V úterý ho čeká další životní zápas. V souboji supertalentů světového tenisu se pokusí vyřadit Brazilce Joaa Fonsecu.

