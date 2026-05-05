Zavřel oči a prásk. Mučení Berdycha překvapilo experty, teď japonský král končí

Sice je dělí čtyři roky a téměř dvacet centimetrů výšky, ale to srovnání se nabízí. S tenisovou kariérou se loučí Japonec Kei Nišikori, který léta na okruhu trápil i českého rivala Tomáše Berdycha.
Oba to dotáhli na čtvrté místo žebříčku ATP, oba si zahráli finále grandslamu a oba nakonec doplatili na to, že do jejich éry se narodili i tři výjimeční muži světového tenisu: Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič.
Přesto, kdyby si Tomáš Berdych měl vybrat soupeře, proti kterému se mu hrálo v kariéře nejlépe, na rodáka z japonského Šimane by si nejspíš vzpomněl až mezi posledními.
Na kurtu potkal Nišikoriho osmkrát a vyzrát na něj dokázal jen ve dvou případech.
Obzvlášť bolestivá byla pro Berdycha porážka v základní skupině Turnaje mistrů 2015. Tam prohrál první zápas s Federerem a jestli měl vykřesat naději na postup, potřeboval přetlačit právě Nišikoriho.
Ve vyrovnané bitvě ale v polovině rozhodujícího setu neproměnil brejkbol, naopak si servis následně nechal vzít a osmý nasazený Japonec slavil senzační triumf, který překvapil tenisové experty.
„Byl to těžký zápas, je to hráč elitní osmičky. Já nehrál špatně, ale když jsem měl šanci ke klíčovému brejku, nedokázal jsem to proměnit, on ano," krčil rameny Berdych, který byl jakožto turnajová šestka v utkání mírným favoritem.
To Nišikori byl na tiskové konferenci naprosto otevřený a novinářům přiznal, že hrál v závěru zápasu vabank.
„Tomáš hrál agresivně, před proměněným brejkbolem zahrál nějaké čtyři opravdu přísné údery, mě pak nezbývalo než do toho jít, prostě zavřít oči a prásknout do míčku, to nakonec rozhodlo,“ uvedl.
Odvaha je to, co rámuje celou kariéru šestatřicetiletého Japonce. S tenisem začal v pěti letech, ale záhy patřil k nejtalentovanějším mladým hráčům v zemi.
Když měl pár týdnů před 14. narozeninami, získal od fondu Masaaka Mority, místopředsedy společnosti Sony, stipendium na floridskou akademii Nicka Bollettieriho.
„Když dorazil, v podstatě neuměl slovo anglicky. Ale čišela z něj touha stát se špičkovým hráčem. Byl bleskově rychlý, okamžitě viděl, kam poletí míček, neměl strach a vystupoval jako šampion,“ citoval slova slavné americké tenisové školy server tennis.com.
Už coby teenager začal Nišikori na okruhu ATP vyčnívat, vyhrál 12 turnajů, bronzovou olympijskou medaili, ale vrchol přišel v roce 2014, kdy si zahrál finále US Open, kde nakonec podlehl Marinu Čiličovi.
„Kromě Djokoviče jsem od dob Andre Agassiho neviděl nikoho tak dobře returnovat jako právě jeho. Dokáže tak rychle hrát forhendem i bekhendem, přehraje vás klidně z obou stran,“ chválil ho Bollettieri.
V 36 letech a poté, co se i kvůli zraněním propadl až do šesté stovky žebříčku, Nišikori oficiálně oznámil, že letos ukončí profesionální kariéru.
„Od dětství jsem miloval tenis a měl jediný sen – prosadit se na světové scéně. To, že jsem se dostal na ATP Tour, hrál na nejvyšší úrovni a dlouhodobě patřil do top 10, ve mně vyvolává obrovskou hrdost,“ uvedl.
Však se zapsal do historie své země. Jako první Japonec si zahrál grandslamové finále a jako teprve druhý tenista z Asie se dostal do nejlepší desítky v žebříčku. Prvním byl Paradorn Srichaphan z Thajska.
