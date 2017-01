Zavázaná noha? To bylo jen preventivně, ujišťuje Plíšková

před 1 hodinou

Karolína Plíšková do osmifinále Australian Open vstoupila se zavázanou levou nohou. Podle tenistky ale šlo pouze o preventivní opatření.

Melbourne - Tenistka Karolína Plíšková zatím, naplňuje roli favoritky Australian Open. Turnajová pětka na úvodním grandslamu sezony bez větších emocí a problémů prošla poprvé do čtvrtfinále a věří si dál. V osmifinále porazila domácí Darju Gavrilovovou dvakrát 6:3 a v boji o semifinále se utká s Chorvatkou Mirjanou Lučičovou-Baroniovou. "Mám šanci. Jako vždycky," řekla čtyřiadvacetiletá česká hráčka na tiskové konferenci.

Podruhé v kariéře je grandslamovou čtvrtfinalistkou, ale poprvé se mezi nejlepší osmičku dostala z pozice favoritky. Komentátoři i fanoušci o ní mluví jako o možné vítězce od začátku turnaje. "Je to tady díky tomu jiné, ale nechci o tom moc přemýšlet, protože řeči mi zápasy nevyhrají. Musím hrát dobře," řekla Plíšková. "Ale ráda bych dokázala, že se lidé, kteří o mně mluvili jako o favoritce, nemýlili."

Všichni víme, že umím hrát lépe

Zápas s turnajovou dvaadvacítkou Gavrilovovou zvládla ve dvou setech a byla ráda, že ušetřila energii. "Předešlý zápas s Ostapenkovou se protáhl a vzal mi nějakou sílu. Dostala jsem se pozdě do postele a druhý den se cítila trochu unavená. Je dobře, že jsem to zvládla relativně rychle a čeká mě volný den," řekla.

Ani tentokrát neoznačila svůj výkon za nejlepší. "Všichni víme, že umím hrát lépe. Přestože jsem cítila, že moje hra není tak dobrá, byla solidní. A ona taky nehrála nejlépe," uvedla Plíšková. Trošku se srovnávala s podmínkami na centrkurtu a pod zataženou střechou. "Přišlo mi to rychlejší, bylo i dost horko a vlhko a roli možná hrají i světla. Prostě to bylo rychlejší, což je ale pro mou hru lepší," řekla.

Do zápasu nastoupila se zavázanou levou nohou. "Bylo to preventivně na zápas, aby se to nezhoršilo. Nerada si volám na kurt fyzioterapeuta. Trochu to teď cítím, ale na kurtu to bylo fajn," řekla rodačka z Loun.

Situaci v Melbourne zvládá díky zlepšení a loňskému postupu do finále US Open. "V New Yorku to byl průlomový výsledek, což mi dodalo sebevědomí a změnila jsem své grandslamové vnímání. A do sezony jsem vstoupila titulem v Brisbane, hrála jsem dobře a tady v tom pokračuju. Zatím to jde dobře," pochvalovala si.

S Lučičovou-Baroniovou už hrála Plíšková pětkrát a má bilanci 3:2. Naposledy spolu hrály třikrát v roce 2015. "Znám ji výborně. Neviděla jsem ji tady v akci, ale rychlý kurt jí určitě taky svědčí. Musím být připravena, že se nebude hrát moc výměn. Musím být na nohách, dobře podávat," uvedla Plíšková.

