Wimbledonská vítězka Linda Nosková se uchází o cenu tenisové asociace WTA pro hráčku roku. I v dalších třech z pěti kategorií má Česko zástupkyně mezi pěticí finalistek.
Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou mohou po roce opět vyhrát hlasování o nejlepší deblový pár, v kategorii nováček jsou Sára Bejlek i Nikola Bartůňková a do výběru kategorie návrat roku se dostala Karolína Plíšková. WTA zveřejnila nominované hráčky na webu.
O vítězkách hlasují zástupci médií, ale asociace upozorňuje, že své tipy mohou přidat i fanoušci. Jak vše dopadlo, začne WTA zveřejňovat v týdnu od 14. prosince.
Dvaadvacetiletá Nosková prožila na kurtech životní rok. V sobotu 11. července vyhrála Wimbledon, v prvním českém finále na grandslamech v historii porazila Karolínu Muchovou. Na okruhu získala také další titul na trávě v Berlíně a rok korunovala na Turnaji mistryň, kde postoupila do semifinále. Ve světovém žebříčku je sedmá.
Spolu s ní jsou v nominaci na nejprestižnější ocenění nejlepší tři hráčky žebříčku: Jelena Rybakinová z Kazachstánu, Ruska Mirra Andrejevová, Běloruska Aryna Sabalenková, která vyhrála hlasování v posledních dvou letech, a také Elina Svitolinová z Ukrajiny.
Jako jediná z Češek figuruje v historické listině vítězek v této kategorii Petra Kvitová. Nejlepší tenistkou podle organizace WTA byla v roce 2011, kdy stejně jako Nosková vyhrála Wimbledon a k tomu ještě Turnaj mistryň. Tehdy byla Kvitová světovou dvojkou a životní sezonu pak zakončila ještě ziskem týmového Fed Cupu.
Sehraná dvojice Siniaková, Townsendová letos vybojovala společně šest titulů včetně grandslamů Roland Garros, US Open a v neděli dominovala i na Turnaji mistryň v Indian Wells. Česká tenistka přidala ještě další dvě trofeje s Číňankou Čang Šuaj. Žádná z hráček letos více nezískala. Povedenou sezonu zakončila Siniaková pošesté jako světová jednička, což je nový rekord.
Anketu pár roku může Siniaková ovládnout již popáté, třikrát se jí to povedlo s Barborou Krejčíkovou.
O cenu pro nováčka roku se ucházejí také Bejlek a Bartůňková. Dvacetiletá Bejlek se v únoru v Abú Zabí dočkala premiérového titulu. Stejně stará Bartůňková se na třech grandslamech dostala do třetího kola, na turnaji WTA 1000 v Pekingu do semifinále a senzačně zdolala například Sabalenkovou nebo Muchovou.
Nováčkem roku se mohou stát vedle nich také Polka Maja Chwaliňská, Rakušanka Lilli Taggerová nebo Talia Gibsonová z Austrálie. Nejvýše z nich v žebříčku je dvanáctá Chwaliňská. Bartůňkové patří 30. příčka, o tři níže je Bejlek.
Mezi pěticí tenistek s povedeným návratem na kurty je i bývalá světová jednička Plíšková. Poté, co téměř rok a půl nehrála kvůli zdravotním potížím, startovala v lednu na Australian Open a po zranění kotníku se dostala do třetího kola. Jejím maximem pak bylo semifinále v Nottinghamu. V září nicméně Plíšková sezonu předčasně ukončila. Ve 34 letech ale v kariéře chce pokračovat.
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