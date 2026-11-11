„Nemá dost uznání.“ Americké ikony na větvi z Noskové, kupí se troufalá proroctví

Výkony Lindy Noskové na tenisovém Turnaji mistryň v Indian Wells vyvolávají nadšené reakce, zejména se ve veřejném prostoru hromadí po jejím jednoznačném triumfu nad domácí superstar Coco Gauffovou. Jednadvacetiletou Noskovou nyní oslavují i významné osobnosti amerického tenisu, navíc zaznívá kritika, že se wimbledonské vítězce nevěnuje patřičná pozornost.
Do Kalifornie dorazila na pozici osmé, tedy poslední kvalifikované hráčky. Postup do semifinále si ale zajistila jako první ze všech.
Nosková po ukrajinské náhradnici Martě Kosťukové vyřídila ve dvou setech i dvojnásobnou grandslamovou vítězku Gauffovou. Zatímco v prvním duelu jí výrazně pomohla místy až tragická hra soupeřky, v úterý předvedla v pouštním údolí Coachella Valley jízdu, která ohromila svět tenisu.
„Mimořádné,“ napsala WTA stručně k zápasu, který Nosková ovládla 6:3, 6:3.
Češka se stala nejmladší debutantkou na WTA Finals, která došla rovnou do semifinále, od úspěchu krajanky Petry Kvitové v roce 2011. Kvitová tehdy v Istanbulu triumfovala a z Noskové se nyní v Indian Wells stává horká kandidátka na její napodobení.
„Pane bože! Linda Nosková je vážně skvělá. Kdyby vám to ještě nedošlo,“ napsal na sociální síti X známý americký tenisový novinář Ben Rothenberg. „Linda Nosková - budoucí světová jednička. Už v roce 2027? Cítím, že její čas přichází,“ glosoval další reportér Hanlon Walsh.
„Dobře, tohle bylo působivé. Vynikající úderová jistota, servis i rozvaha. Nosková jede,“ přidal se magazín The Tennis Letter.
Když tenistka z Valašska dorazila k rozhovoru do studia stanice Tennis Channel, okamžitě se stala terčem obdivu amerických tenisových ikon Tracy Austinové a Brada Gilberta.
„Zajímalo by mě, jak sama sebe hodnotíš, protože podle mě to bylo fenomenální. To, jak jsi servírovala, to, jak jsi byla konzistentní a nedělala skoro žádné chyby. Na tomhle kostrbatém kurtu je výjimečné takhle kontrolovat hru proti soupeřce jakou je Coco. Fakt úchvatné,“ rozplývala se bývalá světová jednička Austinová.
„Ano, souhlasím,“ odpověděla Nosková sebevědomě. „Věděla jsem, že to bude těžké, ale mám pocit, že jsem hrála výborně. Dokázala jsem jí dostat pod tlak. Skvělý den,“ dodala.
Nosková nadělala Gauffové obrovské problémy na returnu. Světové čtyřce sebrala podání hned pětkrát, z toho čtyřikrát v prvním setu. Proměnila pět z devíti brejkbolů a vyhrála 18 z 24 výměn hraných po druhém servisu Američanky.
Právě na skvělý return Noskové se zaměřil Gilbert, bývalý trenér Andre Agassiho, Andyho Roddicka nebo právě Gauffové. „Byl to záměr takhle agresivně vletět do zápasu?“ ptal se Češky.
„Ano, chtěla jsem vyvinout veškerý tlak, jakého jsem schopná,“ reagovala.
Přiznala pak, že do Kalifornie dorazila s několika bolístkami, jakmile ale začala hrát zápasy, problémy okamžitě odezněly. „Byla jsem vyčerpaná, unavená. A teď se najednou cítím, jako by byla teprve polovina sezony,“ divila se Nosková obratu.
V tenisovém prostředí znovu zesílily hlasy o tom, že se mladé Češce ani v úchvatné sezoně, v níž se okamžitě zařadila mezi nejlepší hráčky světa, nedostává dostatečné pozornosti.
„Nosková nemá dost uznání, zasloužila by si mnohem víc. Je jí teprve 21 let, už má grandslamový titul v kapse a příští rok vystřelí vzhůru jako raketa,“ prohlásil slavný trenér Rick Macci a následně své silné proroctví zdůvodnil.
„Disponuje velmi solidní, žulově pevnou hrou. A to na všech površích. V první desítce se usadí natrvalo a má všechny předpoklady k tomu, aby se propracovala až na samotný vrchol žebříčku,“ dodal odborník, který v minulosti vedl sestry Williamsovy, Roddicka, Marii Šarapovovou či Jennifer Capriatiovou.
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WTA Tour se vrcholí, fanoušky čeká velkolepé WTA Finals pro nejlepších osm hráček sezony a vy můžete podnik s Karolínou Muchovou, Lindou Noskovou a deblistkou Kateřinou Siniakovou sledovat živě na CANAL+ Sport 2.
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