29. 4. Robert
Sport

„Zase to udělal.“ Rozhodčí v Madridu pod palbou, Menšíka obral o poslední šanci

Miroslav Harnoch

Hodiny se dávno přehouply přes jednu ráno. Na tribunách už vydrželi jen největší tenisoví srdcaři, když sudí Mohamed Lahyani zastavil Jakuba Menšíka v nápřahu a připravil ho o možná klíčový bod v koncovce rozhodujícího setu proti Alexandru Zverevovi. Český hráč nakonec boj o čtvrtfinále v Madridu prohrál a švédský rozhodčí je pod palbou kritiky.

Madrid Open
Jakub Menšík a Alexander ZverevFoto: REUTERS
Nutno říct, že extrémně vyrovnaný zápas se světovou trojkou mohl český tenista rozhodnout už dříve. Za stavu 1:1 ve třetí sadě vzal Zverevovi servis a stačilo utkání doservírovat.

Němec si pak nechával ošetřovat oko, do kterého mu údajně vlétla muška, a rázem se momentum utkání otočilo. Zkušenější tenista šel do trháku a mladík z Prostějova dotahoval.

V úplné koncovce se ale ještě rýsovala jedna šance. Zverev vedl 5:3, podával za stavu 30:15, ale Menšík si ho skvěle přitáhl k síti a už už se napřahoval k vítěznému prohozu, když sudí na umpiru Mohamed Lahyani zastavil hru.

Měl pocit, že Zverev zasáhl míček u sítě po dvojdopadu. Následně se poradil s videem, které ovšem ukázalo, že německý tenista padající míček v pohodě doběhl ještě před kontaktem s antukou a odvrátil ho přes síť.

„Moje chyba, výměna se bude opakovat,“ zahlásil pak Lahyani.

Zverev dostal možnost znovu prvního servisu a tentokrát už se nenechal zatlačit, došel si pro potřebný fiftýn, který mu rovnou přinesl dva mečboly a jeden z nich proměnil. Během chvíle bylo místo Menšíkovy naděje a stavu 30:30 po zápase.

Český tenista jen bezmocně kroutil hlavou, sundal čelenku a šel pogratulovat soupeři.

Na hlavu známého švédského rozhodčího se snesla obrovská vlna kritiky.

„V době, kdy je k dispozici video a elektronické hlášení autů, jsou sudí na umpiru v podstatě zbyteční. V podstatě tam sedí jen proto, aby na konci oznámili výsledek a nijak neovlivnili hru. Lahyani ji ovlivnil a to hodně,“ spílal rozhodčímu José Morón, španělský novinář z webu Punto de Break.

Argumentuje tím, že rozhodčí měl nechat situaci dohrát a jen pokud by o to Menšík stál, nechat promluvit video.

Související

„Zase to udělal. Stejně jako loni v Indian Wells v zápase Drapera s Alcarazem. Lahyani to dělá pořád. Totálně to podělal při veledůležitém bodu,“ pustil se do něj i známý portugalský tenisový reportér José Morgado.

To ale nebyla jediná kritika, kterou tato bitva slízla. Na přetřes přišlo už jen to, že utkání nechali pořadatelé odehrát i přesto, že začínalo ve 23 hodin a končilo 1:20 ráno.

„Řekněte mi, jaký sport začíná program v 11 dopoledne a končí o 14 a půl hodiny později? To je šílené, bramboračka, binec. Zastavte tyhle noční zápasy, ničíte tím tenhle sport,“ pustil se do pořadatelů francouzský tenisový novinář Benoit Maylin.

Nutno dodat, že závěr jinak pohledného duelu přímo v Madridu pod umělým osvětlením sledovaly značně prořídlé tribuny.

„Jsem šťastný, že jsem to zvládl. Proti Jakubovi je to vždycky ohromně těžké, s jeho výškou, s tím jak neuvěřitelně servíruje. S takovým bojem musím být spokojený,“ chválil českého mladíka Zverev.

Mohlo by vás zajímat
