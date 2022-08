Zase posouvá rekordní hranice. Patnáctiletá Fruhvirtová už atakuje druhou stovku

Zdá se nezastavitelná a to jí je teprve 15 let. Česká tenistka Brenda Fruhvirtová dál posouvá rekordní hranice. Na turnajích ITF si připsala už 19. výhru v řadě a v německém Braunschweigu útočí už na čtvrtý titul v řadě a šestý letos.

Sobotní semifinále v německém Dolním Sasku bylo pro Fruhvirtovou už 19. vítězným zápasem v řadě. Mladá Češka na antuce řádí a na podnicích ITF sbírá jednu suverénní výhru za druhou. Tentokrát ztratila pouhé dva gemy a soupeřce nadělila i kanára.

Už před startem v Braunschweigu byla Fruhvirtová jednoznačně nejmladší hráčkou, která nashromáždila pět titulů mezi dospělými. Naposledy se to povedlo Tchajwance Sie Su-wej v jejích 15 letech a osmi měsících. To Češka se narodila druhého dubna, a tak má do šestnáctky na dortu ještě pěkně daleko.

Nyní je blízko čtvrtému titulu v řadě a šestému celkem za pouhou jednu sezonu. Tím by rekord ještě výrazně vylepšila.

Proti ní bude v nedělním finále stát levoruká německá hráčka s nigerijskými kořeny Noma Akugue Noha, hráčka až páté světové stovky.

To mladší ze sester Fruhvirtových bude po úspěchu z předchozího týdne v Mogyorodu atakovat už druhou stovku žebříčku. Momentálně jí ještě patří 271. příčka.