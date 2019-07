Zářivá budoucnost: Svrčina i Fruhvirtová pro medaile přeskočili věkové kategorie

před 7 minutami

Český tenis byl na mistrovství Evropy do osmnácti let pořádně vidět. Nejlépe si vedl Dalibor Svrčina, který prohrál až ve finále. Uškodilo mu přesunutí zápasu do haly. Slušný úspěch si připsala teprve čtrnáctiletá Linda Fruhvirtová, která mezi staršími dívkami vypadla až v semifinále.

Česká výprava ve složení Linda Fruhvirtová, Kristýna Lavičková, Dalibor Svrčina a Andrew Paulson odcestovala do švýcarského Klosters s velkým očekáváním. Možná i proto v českém táboře po skončení šampionátu nepanovala stoprocentní euforie. "Celkem bychom mohli být spokojeni, máme stříbro a bronz, ale když se turnaj rozehrál a dny ubíhaly, věřil jsem i Kristýně Lavičkové a v její postup minimálně do semifinále. A také tomu, že holky vyhrají čtyřhru," řekl deníku Aktuálně.cz trenér Daniel Filjo. Jinak si ale samozřejmě cenil vynikajících výkonů českých nadějí. Teprve šestnáctiletý Svrčina ve starší kategorii potvrdil svůj velký talent. Na cestě do finále ztratil jediný set a věřil si na celkový titul. V rozhodujícím duelu proti Francouzi Valentinu Royerovi ale padl po setech 1:6, 6:3, 3:6. Podle Filja mladému Čechovi uškodilo, že se finále kvůli počasí muselo odehrát v hale. "Ztratil tam výhodu antukového finále a většího kurtu pro jeho dobíhaný tenis," uvedl hlavní trenér pražské Sparty. Svrčina navázal na osmnáctiletého Jonáše Forejtka, který před rokem juniorský evropský šampionát dokonce ovládl. Před ním přitom na Euru dominovaly současné hvězdy světového tenisu, členové elitní desítky, Řek Stefanos Tsitsipas nebo Rus Karen Chačanov. V letošním ročníku nezklamal ani druhý český zástupce, sedmnáctiletý Andrew Paulson. Ten zvládl na turnaji tři zápasy a prohrál v osmifinále s pozdějším šampionem Royerem. Čeští junioři ve Švýcarsku potvrdili, že tuzemského tenisu vyrůstá velmi zajímavá generace. "Český tenisový svaz pro to dělá maximum, jsou zde Lehečka, Forejtek, Svrčina, Macháč, Rikl nebo Paulson. Teď je potřeba tomu dát čas a pracovat," řekl Filjo. Nikdo mladší tu nevyhrál. De Minaur ovládl turnaj v Atlantě bez hrozby brejku číst článek "Podle studie ITF trvá cesta od získání prvního bodu mezi muži až k dosažení první světové stovky v průměru 4 roky a 8 měsíců oproti předchozím rokům, kdy ta doba byla kratší o víc než rok. U žen se ta doba také protahuje. Proto musíme být trpěliví. Medaile z ME je určité povzbuzení do další práce, ale ne garance na světový tenis," vysvětlil kouč. Paulson se Svrčinou v Klosters odehráli čtyřhru, úlohu čtvrtého nasazeného páru ale nezvládli a skončili v osmifinále. Nejvýše nasazené Fruhvirtová s Lavičkovou padly ve čtvrtfinále. Ve dvouhře skončila Lavičková v osmifinále, většího úspěchu tak dosáhla její čtrnáctiletá kolegyně, nasazená trojka. Ve Švýcarsku zvládla Fruhvirtová čtyři zápasy, konečnou pro ni bylo semifinále.



"Linda vybojovala těžké první tři zápasy ve třech setech, v semifinále ji ale nesedla hra soupeřky, která ji vnutila svoji pomalou hru, je to škoda, protože jsem čekal, že si s tím poradí," prohlásil trenér. I samotná tenistka byla podle Filja z vyřazení těsně pod vrcholem zklamaná. "Jak ji znám, přijela to sem vyhrát," uvedl. Český tenisový svaz Fruhvirtové zajistil výjimku, aby na ME do 18 let mohla startovat. "Věkově měla hrát v tom samém týdnu spíše Evropu do 14 nebo 16 let. Mezinárodní tenisová federace ITF ji ale povolila přeskočit dvě kategorie," pozastavil se Filjo nad obdivuhodnou konkurenceschopností mladičké tenistky. Američané ohnou pravidla. Zázračná Coco přinese obří sledovanost, velebí ji i Obamová číst článek

autor: Aleš Vávra | před 7 minutami