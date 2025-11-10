Září i s tachykardií, s léky to nepřehání. Český tenisový talent popsal cestu k elitě

Tento rozhovor vzniká na dálku v době, kdy čerpáte síly na dovolené v Karibiku. Však taky za sebou máte letos 79 zápasů, z toho 48 vyhraných a posun na 88. místo žebříčku. Když se teď od moře pěkně z tepla ohlédnete, je nějaký skalp nebo moment v průlomové sezoně, kterého si obzvlášť vážíte?
Je jich hodně, na některé asi vzpomínám raději. Například když jsem v Puné na začátku roku vyhrál challenger a přitom v prvním kole jsem odvracel mečboly. Nebo samozřejmě vítězství v Číně nad Matteem Berrettinim.
Slova chvály na vás pršela i od ruské superstar Daniila Medveděva, se kterým jste sice dvakrát prohrál, ale zřejmě jste na něj udělal dojem. Co vás duely s ním naučily?
V tom prvním hrál trochu hůř, nebyl ve formě, prohrál jsem vyrovnaný zápas, kde jsem měl šance. Podruhé jsem šel do vzájemného souboje nastavený tak, že na něho mám, že jdu vyhrát. Jenže to už hrál výborně, nedal mi žádnou šanci. Ale ukázalo mi to, co zlepšit, abych byl konkurenceschopný i s takovými hráči, kteří jsou na top levelu.
Když jsme u Medveděva, on kolem sebe šíří negativní energii, hádá se s rozhodčími, na US Open za své chování dostal i pokutu. Vnímal jste to na kurtu?
Zápasy se mnou byly zrovna v pohodě. Při prvním se trochu vztekal a nadával, v tom druhém už vůbec, protože neměl důvod, bylo to pro něj jednoduché utkání.
Už někdy od vašich 15 let, kdy jste pomohl vyhrát juniorský Davis Cup, se o vás píše jako o talentu, novém Berdychovi a podobně. Čím si vysvětlujete, že vaše průlomová sezona přišla právě letos ve 23 letech?
Každý jde vlastní cestou, a když chcete udělat větší posun, musí se sejít víc věcí. Mně se sešlo, že jsem vyhrál tři turnaje, které mi sedly, a hlavně jsem se zlepšil v činnostech, které se mi dlouhodobě posunout nedařilo, což je třeba servis.
Oba vaši rodiče jsou lékaři. Jaký podíl na tom, že se vám povedlo prokousat mezi elitu, mají právě oni?
Velký podíl, samozřejmě. Bez nich bych nezačal hrát, obětovali toho pro mě spoustu, ale k ničemu mě nikdy netlačili. Nechali mě, ať si vyberu sám, co mě baví a co chci dělat. Což byl nakonec tenis.
Necítil jste ani nějaký tlak na vzdělání, že byste měl studovat?
Necítil. Samozřejmě když jsem byl mladší, tak chtěli, ať se učím a dělám školu pořádně, ale čím jsem byl starší a hrál jsem lépe a lépe, bylo nám všem v rodině jasné, že se budu živit tenisem.
Tatínek je anesteziolog, maminka internistka. Projevuje se nějak to doktorské zázemí?
Určitě je doma větší zásoba léků než u normálních rodin. Na druhou stranu, když se něco se mnou děje, hledám spíš přírodní cestu, jak se uzdravit. Ne že když mě pobolívá hlava, tak si hned vezmu brufen. Až když jde do tuhého, využiju lékařské podpory.
Zdravotní problémy se vám opravdu nevyhýbají, před třemi lety jste dokonce přerušil sezonu kvůli problémům se zrychleným bušením srdce, tedy tachykardií. Pořád vás to trápí?
Objeví se u mě párkrát za rok. Udělal jsem si hodně zdravotních testů, které potvrdily, že to není nic vážného. Když to během zápasu přijde, tak počkám, až to přejde, a pak můžu pokračovat ve hře. Ale určitě to není nic příjemného.
Letos prožil český mužský tenis renesanci, pět hráčů ve stovce je nevídaný úspěch. Myslíte, že hraje roli i to, že se táhnete navzájem, že vás třeba motivuje, když jste například Tomáše Macháče porazil na challengeru v Prostějově? Tak proč byste nemohl dokázat to co on… Nebo to jsou jen fráze, které se tak v tenise tradují?
Nejsou. Je super, že taková malá země má pět hráčů ve stovce a z toho tři v top 30. Je to unikátní a kluci mě určitě motivují. Když máme tak vysoko hráče, se kterými jsem v podstatě od 13 let vyrůstal, tak mě to táhne se zlepšovat a být na nejlepších turnajích taky.
Už médii proběhlo, že v nominaci na finále Davis Cupu nefigurujete, protože jste ukončil sezonu, ale kapitán Tomáš Berdych naznačil, že kdyby byla personální nouze, tak byste dorazil. Vzhledem k tomu, jak se ostatní odhlašovali z turnajů kvůli zraněním, jste opravdu v pohotovosti?
Věřím, že kluci do Davis Cupu zregenerují a dobře se připraví, že všichni budou připravení hrát a zabojovat o titul. Když se náhodou něco přihodí, tak budu samozřejmě připravený, protože tou dobou už budu zase v tréninku na další sezonu.
Už jsme to naťukli u otázky na Medveděva, v čem se tedy před tou příští sezonou potřebujete nejvíc zlepšit?
Zápasy proti těm nejlepším mi ukázaly, že potřebuju zrychlit hru a obecně zesílit. Takže nabrat nějakou váhu v posilovně a zrychlit, to je plán na přípravu.