Záplavě českých tenistek absolutní špička utíká. Není to ničí vina, hájí se Plíšková

Celá plejáda českých tenistek budí respekt. Hned deset jich je v první stovce a další mladice se derou vzhůru. Absolutní špička jim ale od začátku sezony utíká a poprvé od roku 2010 hrozí, že ani jedna z nich nebude ve hvězdném singlu Turnaje mistryň.

Pole hráček pro turnaj ve Stuttgartu bylo minulý týden poseté českými vlaječkami. V úvodním kole se jich představilo hned pět, tedy necelá šestina z celkového počtu 32 tenistek.

Na hvězdnými jmény našlapané akci, kde vítězka tradičně obdrží luxusní Porsche, je to úctyhodné číslo, které jen podtrhuje, kolik talentovaných hráček český tenis v současnosti má.

Německý antukový podnik ovšem odhalil i jeden negativní fakt. Tenisová špička Češkám letos nasadila trhák, který se jim zatím nedaří dohnat.

Posledních deset let se závěrečné tenisové představení sezony, tedy Turnaj mistryň, bez českých hráček neobešel. Často se na svátku pro osm nejlepších jmen roku sešly i ve dvojnásobném zastoupení. Ať už to byla Lucie Šafářová, Petra Kvitová nebo Karolína Plíšková. Vždy se v základních skupinách objevila alespoň jedna z nich.

Tentokrát ale žádná z nich nefiguruje ani na dostřel první osmičce živého žebříčku letošní sezony. Disciplína v podobě konzistentnosti výkonu jako by jim byla v úvodních čtyřech měsících cizí.

Zatímco loni podávala Petra Kvitová v covidem zkrácené sezoně pro ni až neobvykle stabilní výsledky, vždyť na třech odehraných grandslamech došla vždy minimálně osmifinále, letos se vrátila k horské dráze, která ji provázela velkou částí kariéry.

Zatímco v Dauhá zazářila a slavila titul, v Dubaji skončila hned po prvním duelu. Ve Stuttgartu obhajovala triumf z roku 2019, ale skončila ve čtvrtfinále, když neproměnila mečboly proti Ukrajince Elině Svitolinové.

Asi nejhorší start do sezony v životě zažívá Karolína Plíšková, která na prahu třicítky mocně touží po premiérovém grandslamu. Angažovala kvůli tomu i trenéra těžkého kalibru, Němce Sashu Bajina, ale ne a ne se někde herně chytit.

"Jasně, nehrála jsem doteď dobře, ale nic z toho nebyla jeho vina. Někdy se věcí dějí, aniž byste pořádně znali důvod," prohlásila rodačka z Loun ve Stuttgartu.

Už už se zdálo, že právě město na řece Neckar vlije Plíškové do žil živou vodu. V prvním kole vyřadila domácí kvalifikantku Tamaru Korpatchovou, pak i bývalou vítězku Jelenu Ostapenkovou a podávala na postup do semifinále proti světové jedničce Ashleigh Bartyové.

Koncovku dramatické bitvy ale nezvládla a nakonec opět odešla se sklopenou hlavou. "V tréninku jde všechno skvěle. Sasha dělá to nejlepší, já se snažím o to nejlepší, není to ničí vina. Dřív jsem měla konzistentní sezony, letos to asi bude jinak," krčí rameny Plíšková.

Z Češek je tak nejblíže Turnaji mistryň současně aktuálně čtrnáctá nejlepší tenistka sezony, semifinalistka Australian Open Karolína Muchová. Jenže tu dlouhodobě trápí křehká tělesná schránka. Nestihla pořádně ještě doléčit břišní sval a hned v prvním zápase na antuce si hnula se zády.

Podobně je na tom i Markéta Vondroušová, která vždy, když se už konečně dostane do ráže hodné předloňské finalistky French Open, zamrzne kvůli zranění nebo nemoci. Ve stuttgartském druhém kole se před Simonou Halepovou opět schovávala pod několika tejpy na nohou.

Samozřejmě, sezona sotva vstoupila do druhé třetiny a před hráčkami jsou ještě tři grandslamy, kde je v nabídce nejbohatší úroda bodů. Není ale pochyb, že zatím Češkám elita utíká.