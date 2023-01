"Zapískáš na něj a letíš." Loňský psanec Djokovič má v Austrálii zvláštní ochranu

Před rokem tu hájil svou čest u soudu. Ze země se pak poroučel jako psanec s vidinou vyhoštění na tři roky. Tentokrát je z tenisty Novaka Djokoviče v Austrálii nedotknutelná hvězda. Šéf Australian Open se dokonce nechal slyšet, že pokud se najdou fanoušci, kteří budou na Djokoviče bučet, pískat či na něj nějak verbálně útočit, ochranka je vyvede z tribuny.

Je to paradox. Před rokem se Djokovič do poslední chvíle hájil před soudem a bojoval, aby úřady uznali jeho australská víza, přestože neměl povinné očkování proti covidu. To se ale nestalo a srbský tenista byl vyhoštěn ze země a hrozil mu tříletý zákaz vstupu do země.

První grandslam sezony byl pak prošpikovaný hygienickými opatřeními, hráči byli pravidelně testováni, kontrolou procházeli i fanoušci. Djokovič, který mohl úvodní podnik velké čtyřky sledovat jen v televizi, dostal nálepku psance, který chtěl obejít pravidla.

"Byla to bouře, ta mediální štvanice na mou osobu se úplně vymkla z ruky a nedalo se s tím nic dělat. Ale je to něco, s čím se teď musím smířit, z hlavy to nevymažu," prohlásil rodák z Bělehradu

Nyní, o necelý rok později, je totiž Djokovič zpátky na svém nejoblíbenějším podniku, aby od pondělí bojoval o desátý titul. Letos už tu omezení spojená s koronavirem neplatí a australské úřady mu udělily víza pro vstup do země.

"Hráčům i členům organizačního týmu jsme pouze doporučili, aby zůstali doma, pokud se nebudou cítit dobře," prohlásil šéf australského tenisového svazu a ředitel Australian Open Craig Tiley.

A aby byla proměna atmosféry úplná, Djokovič se do dějiště grandslamu, kde triumfoval nejvíckrát v kariéře, vrací jako nedotknutelná hvězda. Organizátoři budou trestat každého fanouška, který by chtěl srbského tenistu nějakým způsobem během zápasu rozhodit.

"Pokud budou rušit ostatním zážitek, budou bučet, pískat nebo jinak vyrušovat, vyprovodíme je z tribuny," dodal Tiley.

Zatím se zdá, že šikana od místních obyvatel Djokovičovi nehrozí. Při jeho vítězném tažení v Adelaide minulý týden se mu dostalo vlídného přijetí a na jeho páteční otevřený tréninkový zápas s Nickem Kyrgiosem v Melbourne se lístky pro téměř 15 tisíc diváků vyprodaly do hodiny (viz video výše).