Zápal v očích i typická chůze. Bára mi Novotnou připomíná, prozradil Wilander

Kdykoli se jí něco povede, nezapomene poděkovat bývalé trenérce do nebe. I po vyhraném semifinále Barbora Krejčíková poslala vzdušný polibek Janě Novotné, která před čtyřmi lety podlehla rakovině. Podle některých expertů je finalistka letošního French Open někdejší české grandslamové šampionce v mnohém podobná.

Ještě coby teenagerka vyrazila s rodiči do nedalekého Brna, zazvonila u domu wimbledonské šampionky a poprosila si o tenisovou pomoc. Nějak takhle se zrodila spolupráce a přátelství mezi Barborou Krejčíkovou a Janou Novotnou.

Bohužel trvalo jen pár let, lékaři bývalé tenistce diagnostikovali rakovinu, které v listopadu 2017 podlehla.

"Pořád ale na Janu myslím. Pokaždé, když vstoupím na kurt. Říkám si, co by mi asi řekla, kdyby viděla, co se mi povedlo. Ona vždycky věděla, že můžu hrát tenis na téhle vysoké úrovni. Je jen moc smutné, že se mi to nepovedlo dřív…," mrzí Krejčíkovou, že její mentorka nezažila tuhle grandslamovou jízdu.

Co se týče Roland Garros, už její odkaz překonala. Novotná se dostala na antukovém podniku pouze do semifinále, i když dvakrát.

"Chováním, tím zápalem v očích i stylem chůze mi Barbora Novotnou moc připomíná. Asi ne tolik samotnými údery, ale tím výrazem na kurtu určitě," nechal se slyšet expert Eurosportu a bývalý švédský tenista Mats Wilander.

Pokora a vděčnost, jakou se snaží vzdát Krejčíková své bývalé trenérce dojímá nejen někdejší mužskou světovou jedničku ale například i americkou tenisovou legendu Chris Evertovou.

"Víc mě dojímají současní tenisté a tenistky, než jsem se dojímala já jako hráčka. Všichni jsme Janu milovali a víme, jak úžasný člověk to byl. Stejná nemoc mi loni vzala sestru, takže vím, jak brutální to je," prohlásila osmnáctinásobná grandslamová šampionka.

Podle ní není rozhodně patetická fráze, že Novotná je s Krejčíkovou na všech turnajích stále.

"Bude to její mentální kouč až do konce života. Tenisovou inspiraci i nadhled má díky Janě. Vždyť celé semifinále byla až děsivě klidná. A to všechny tři sety byla Sakkariová ve vedení. Bára ale zůstala, profesionálka, hrála metodicky a čekala na správnou chvíli," chválí Češku Evertová.

Obdiv sklízí Krejčíková i za to, jak obdivuhodně rozkládá síly. Absolvovala tříhodinovou semifinálovou bitvu a přitom měla v nohách už 11 pařížských zápasů. Nastoupila totiž v mixu a ve čtyřhře po boku Kateřiny Siniakové je už také ve finále.

"Skvěle předvídá a trefuje údery tak čistě s minimem zbytečné energie. Tenisově je úžasná. To je důvod, proč se dostala tak daleko," dodal Wilander.

V sobotu od 15 hodin dostane proti Rusce Anastasii Pavljučenkovové příležitost zase v něčem dohnat svůj idol. Před dvěma týdny stejně jako Novotná triumfovala na turnaji ve Štrasburku, teď má možnost stejně jako ona vyhrát grandslam.