Německý tenista Alexander Zverev čelí další žalobě ze strany své bývalé přítelkyně Brendy Pateaové. Podle ní Zverev porušil v červnovém rozhovoru pro list L'Equipe podmínky mimosoudní dohody, kterou v roce 2024 uzavřeli poté, co ho Pateaová obvinila z napadení.
Oficiální doručení žaloby dnes potvrdili právní zástupci tenisové světové jedničky.
Pateaová, jež má se Zverevem dceru, podala žalobu v reakci na Zverevův výrok pro francouzský sportovní deník L’Equipe po letošním triumfu na Roland Garros. Tenista v něm na dotaz na soudní spor z roku 2024 uvedl, že "bylo prokázáno, že obvinění byla nepravdivá" a prohlásil rovněž: "Učinil jsem vše, co jsem mohl, a má nevina byla prokázána".
Soudní spor skončil mimosoudním vyrovnáním, jehož součástí byla platba 200.000 eur (4,9 milionu korun). Uhrazení částky přitom neznamenalo uznání viny a pro olympijského vítěze z Tokia nadále platí presumpce neviny.
"Zastavení trestního řízení výměnou za platbu ve výši 200.000 eur nepředstavuje zproštění obžaloby," řekl právní zástupce Pateaové. "Pan Zverev nebyl shledán vinným, ale nebyl ani prohlášen za nevinného. Nemůže tedy tvrdit, že byla prokázána jeho nevina," dodal s tím, že součástí dohody bylo i ujednání o tom, že ani jedna strana nebude případ veřejně probírat.
Podle žaloby Zverev svým vyjádřením o nepravdivém obvinění a vlastní nevině způsobil Pateaové újmu na cti a poškodil i její podnikání coby influencerky. Proto nyní požaduje, aby soud Zverevovi uložil povinnost podobné výroky neopakovat, přičemž za každé případné porušení by mu měla hrozit pokuta až do výše 250.000 eur.
Zverev čelil podezření z domácího násilí i v roce 2021, kdy jej obvinila jiná bývalá přítelkyně Olga Šarypovová. Patnáctiměsíční vyšetřování ale nepřineslo dost důkazů a v lednu 2024 byl případ uzavřen.
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