Zamilovaný pár jako trumf pod pěti kruhy. Siniaková sní o olympijském mixu s Macháčem

Posedmé se v areálu pražské Sparty hraje tenisový turnaj okruhu WTA a ani jednou v pavouku nechyběla Kateřina Siniaková. Semifinalistka Prague Open z roku 2015 v úterý uspěla za podpory fanoušků ve Stromovce v prvním kole. Pomalu už ale myslí i na olympijské hry.

"Atmosféra byla parádní. Podpora byla znát a jsem nadšená, že tu diváci můžou být," řekla turnajová pětka Siniaková po výhře 6:0, 6:4 nad Britkou Jodie Burrageovou.

V prvním setu neměla 63. hráčka světa moc práce. "Moc toho nenabídla a nemusela jsem nic dělat. Očekávala jsem ale, že se to vyvine jiným směrem," řekla Siniaková. Ve druhé sadě ztrácela 2:4, ale čtyřmi gamy v řadě set přece získala. "Jsem ráda, že se mi to podařilo otočit," dodala.

Pražský turnaj WTA na Spartě Siniaková nevynechala ani jednou. "Hrála jsem tady i turnaje ITF předtím. Pamatuju si, když to byla ještě stovka, tak jsem tady dostala poprvé volnou kartu. A rok nato jsem taky hrála," připomněla akce nižší kategorie ITF z let 2013 a 2014.

Potvrzuje tak loajalitu ke klubu, do kterého přišla z Hradce Králové ve 13 letech. "No jo, jsem prostě sparťanka," usmála se pětadvacetiletá hráčka a doplnila: "Pořád cestujeme po světě, jsme někde pryč, tak jsem ráda, že můžu být tady a hrát jednou doma."

Doma si nyní zahraje českou bitvu. Její soupeřkou bude Tereza Smitková (478. v žebříčku), která je ve druhém kole na turnaji WTA po více než dvou letech. "I když Terka dlouho nehrála, tak je pořád dobrá. Vrací se po zranění, ale bude to kvalitní a těžký zápas," očekávala Siniaková.

Ve čtvrtfinále by mohla narazit na další krajanku - na svoji deblovou partnerku Barboru Krejčíkovou. "Ještě to je daleko, nebudeme raději předbíhat, ve Wimbledonu to bohužel nedopadlo," připomněla Siniaková nedávný londýnský grandslam. "Když vyhraju další zápas a bude na druhé straně Bára, tak budu chtít zase předvést nejlepší výkon a uvidíme."

Z pražského turnaje zamíří Siniaková v pondělí na své první olympijské hry. V Tokiu budou s Krejčíkovou favoritkami čtyřhry. "Ambice jsou, ale bude to těžké. Všichni nás znají, naopak se tam vyrojí několik týmů, které budou spolu hrát poprvé," konstatovala Siniaková.

Zatímco Krejčíková se dostala i do olympijského turnaje dvouhry, Siniakovou čeká jen čtyřhra. Proto od sebe očekává větší tlak. "Musím se snažit o to víc, abych podala stoprocentní, ne-li ještě lepší výkon. Uvidíme, s kým budeme hrát, a půjdeme zápas od zápasu," řekla.

Až v Tokiu se rozhodne, jestli se Siniaková s Tomášem Macháčem dostanou do smíšené čtyřhry. "Bude potřeba i štěstíčko, je tam jenom šestnáct párů," naznačila Siniaková, že bude záležet na postavení ve světových žebříčcích a přihlášených dvojicích.