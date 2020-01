Žondra dostal za napadení Kvitové vyšší trest. Tenistce hned volali do Austrálie

Olomoucký vrchní soud dnes zvýšil trest čtyřiatřicetiletému Radimu Žondrovi souzenému pro přepadení tenistky Petry Kvitové v jejím prostějovském bytě z osmi na 11 let.

Krajský soud jej původně potrestal za těžké ublížení na zdraví, odvolací soud dnes na žádost žalobce překvalifikoval jeho jednání na loupež s přísnější trestní sazbou a to v rozpětí 10,5 až 16 let s ohledem na jeho předchozí trestnou činnost. Žondra dnes vinu opět popřel a žádal vrácení případu krajskému soudu.

Podle předsedy soudu Vladimíra Rutara není o jeho vině pochyb, svědčí o tom řada důkazů včetně výpovědi napadené. Soud přitom poukázal na jeho předchozí trestnou činnost, kde se hájil stejně, a to tím, že byl v osudný den na stavbách.

"Důvod, proč vnikl do bytu, byl zištný," uvedl soudce. Tenistce prý způsobil zranění, se kterým nepočítal, vhod mu proto přišla finanční nabídka napadené, aby byt opustil. "Znakem loupeže je násilí nebo bezprostřední pohrůžka. Obžalovaného jsme proto uznali vinným zvlášť závažným činem loupeže," uvedl soudce.

Při ukládání trestu soud přihlédl i k předchozímu trestnému činu, kdy v roce 2013 dostal Žondra sedm let vězení za přepadávání seniorů. "Trest jsme mu proto ukládali v horní polovině zvýšené trestní sazby," doplnil soudce.

Trest je souhrnný, zahrnuje i 2,5 roku vězení, jež dostal v roce 2018 za tip lupičům, kteří na jeho základě brutálně přepadli advokáta v Lysicích na Blanensku.

Rozhodnutí soudu přivítala i tenistka, která je nyní v Austrálii. O zvýšení trestu ji přímo ze soudní síně informoval její mluvčí Karel Tejkal.

"Pro ni ta záležitost skončila okamžikem jejího výslechu, pochopitelně je ale ráda, že soud i v odvolacím řízení potvrdil to, že ona určila pachatele a rozhodl o trestu," řekl Tejkal.

Žondru původně policisté obvinili z vydírání a porušování domovní svobody, krajský soud jej odsoudil za těžké ublížení na zdraví. Žalobce z vrchního státního zastupitelství dnes žádal překvalifikování na loupež s odkazem na majetkový motiv obžalovaného. "Majetkový záměr je tady zcela jednoznačně dán," uvedl žalobce Marián Kollár.

Obhajoba dnes naopak znovu popřela, že by se činu dopustil. "Domnívám se, že neexistuje jasný důkaz o tom ,že by se klient trestné činnosti dopustil. Naopak zde existuje řada pochybností, které by soud nevyvrátil," uvedla obhájkyně Lucie Janovská.

Žondra dnes navíc tvrdil, že zranění si prý Kvitová způsobila omylem sama. Mluvčí Kvitové k tomu uvedl, že tenistka se nad touto verzí hořce pousmála. "Je to nehoráznost," doplnil k tomu mluvčí Tejkal s tím, že jde o nesmysly a absolutní spekulace.

Incident se odehrál v prosinci 2016. Muž se do prostějovského bytu tenistky, která tam byla sama, dostal pod falešnou záminkou, že jde na revizi kotle. Kvitová mu ale řekla, že kotel v bytě nemá. Muž poté podle ní řekl, že jde i kvůli teplé vodě. Když mu v koupelně pustila teplou vodu, útočník jí přiložil zezadu na krk nůž, který Kvitová chytila oběma rukama. Muž nakonec odešel z bytu s 10.000 korunami, které mu žena nabídla.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka při potyčce s útočníkem utrpěla řezné rány na levé ruce, ve které drží raketu. Absolvovala čtyřhodinovou operaci a na turnaje se vrátila po téměř půlroční pauze. Podle jejího mluvčího Tejkala je pro ni zranění doživotním následkem. Byt, ve kterém se napadení odehrálo, je nyní za zhruba šest milionů na prodej.