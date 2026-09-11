Zakázali jí hrát, nikdo ji nechtěl oblékat. Jak parťačka Siniakové trpěla kvůli postavě

Dnes už se tomu příběhu může smát. Americká tenistka Taylor Townsendová je blízko toho, aby na US Open dotáhla zisk kariérního grandslamu po boku české parťačky Kateřiny Siniakové. Před 15 lety jí ale moc do zpěvu nebylo.
Vypadalo to na tenisovou pohádku. Dívka z jižního předměstí Chicaga se v pouhých 16 letech stala světovou juniorskou jedničkou. Mluvilo se o ní jako o „nové Sereně Williamsové“.
Afroameričanka s výškou sotva 170 centimetrů, ale silnýma nohama i rukama.
„Nejsem hubená a nikdy jsem hubená nebyla – to je prostě pravda, upřímně. Chodila jsem na kurt v těsných tílkách, kde se mi jasně rýsovaly faldíky. Proč? Protože proč ne, líbilo se mi, jak jsem vypadala. Nestyděla jsem se,“ popisovala ve svém příběhu pro The Players Tribune.
Přesto na kurtu dominovala razancí úderů i tenisovou vyspělostí. Vyhrála juniorské Australian Open i ve dvouhře i deblu. Kdo jiný by měl dostat divokou kartu do US Open 2012, než právě ona?
Jenže tohle osobní štěstí netrvalo dlouho. Pár týdnů před americkým grandslamem si vyslechla drsný telefonát s Americkým tenisovým svazem (USTA). Měla okamžitě přijet do tréninkového centra a dát si dvouměsíční přípravný kemp kondice. Žádná cesta na domácí podnik velké čtyřky.
„Zařízli mě kvůli tomu, že jsem nepasovala do škatulky, jak má tenistka vypadat. Potrestali mě. Vzali mi něco, co jsem si vydřela a zasloužila. Byla jsem tlustá, byla jsem černá, tak mi vzali můj sen. Nebo se o to alespoň pokusili,“ zlobila se po letech.
Townsendová si ale postavila hlavu, sehnala si sponzory a na US Open odjela hrát na vlastní pěst alespoň juniorský turnaj. A z něj si odvezla deblový titul.
Pak přišla mediální přestřelka s šéfy amerického tenisu, po které se mladá americká naděje osamostatnila a vystoupila z područí USTA. Sehnala si vlastní tým a sponzory.
Jenže kariéra se nevyvíjela tak, jak by si přála. Do toho silně prožívala rozvod rodičů a zdravotní problémy plynoucí z toho, že u ní lékaři objevily anémii, vůli které nebyla schopna absolvovat takové tréninkové dávky, jaké by si představovala.
A tehdy poprvé začala pochybovat o tom, jestli má tu správnou postavu pro tenis.
„Nikdo mě nechtěl oblékat, nezapadal jsem do jejich škatulky tenisových modelek,“ přiznala.
A situace se v tomto ohledu nezměnila ani poté, co se jí před pěti lety narodil syn, výrazně zhubla a znovu zrestartovala kariéru.
Dostala se do první padesátky singlového žebříčku a po boku Kateřiny Siniakové je ve 30 letech součástí nejlepšího páru světa a deblovou dvojkou rankingu WTA.
„A tak jsem se začala oblékat sama. Teď vstupuju na kurt s tím, že to, co mám na sobě, nemá nikdo jiný a to mi dává pocit jedinečnosti a sebevědomí,“ nechala se slyšet na letošním US Open.
Má tedy vlastního návrháře i stylistu tak, aby si vybrala, v čem chce na konkrétní akci hrát.
A letošní grandslam v New Yorku je pro ni obzvlášť důležitý. Mohla by tady před přemi fanoušky a důležitými lidmi amerického tenisu dotáhnout kariérní deblový grandslam.
Získat poslední titul, který jí chybí ve sbírce. Chybí v pátek zvládnout poslední zápas proti domácímu páru Robin Montgomeryová, Ashlyn Kruegerová.
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