Záhadný pád potenciálního krále tenisu. Děsivé, vlastní táta ho „zabíjí“, tvrdí insider

Stefanos Tsitsipas měl být jedním z hráčů, kteří převezmou vládu nad světovým tenisem. Obrovská očekávání ale nenaplnil, naopak zabředá do stále vážnější krize. Když už to vypadá, že hůř být ani nemůže, klesne ambiciózní Řek ještě níž. Jak je to možné? Mnozí experti Tsitsipasův hrozivý pád spojují s osobou jeho otce Apostolose.
Možná, že ke každému slavnému sportovci náleží nějaká za vlasy přitažená historka o tom, jak se zrodila hvězda.
Malému Stefanosovi bylo devět let, když ho v noci probudilo něco nadpřirozeného, jakési volání osudu, jak mezní událost sám popsal.
Okamžitě se zvedl a spěchal do ložnice rodičů. Když se rozespalé oči jeho otce Apostolose otevřely, chlapec se do nich dlouze zadíval a dospěle prohlásil: „Tati, musím ti něco říct. Chci se stát tenistou. Mám rád soutěžení a mám rád výzvy.“
Taková je tedy pohádka o Tsitsipasovi. O dekádu později byla z mladíka s vizáží surfaře prvotřídní světová senzace.
Aténský rodák už jako teenager přitahoval pozornost schopností konkurovat nejlepším a spoustu poklon si vysloužil jeho elegantní jednoruční bekhend. Měl být nástupcem Rogera Federera a nahoru šel bleskovým tempem.
V roce 2021 už byl třetí na světě, hrál finále French Open a několikrát měl na dosah post světové jedničky. V roce 2023 došel do finále i na Australian Open, ale zase ostrouhal. V obou případech na raketě Novaka Djokoviče.
Jenže postupně jako by ztrácel své ostří. Zprvu padal nenápadně, plíživě a s nadějí na útlum krátkodobého charakteru. Nyní je ale jasné, že nejlepším nedokáže konkurovat. Ve světovém žebříčku se po dalších nezdarech Tsitsipas propadá až na chvost první světové stovky.
Hlouběji ho zadupala i nevídaně krátká spolupráce se superkoučem Goranem Ivaniševičem, bývalým trenérem Novaka Djokoviče.
„Nikdy jsem neviděl tak fyzicky špatně připraveného tenistu. Já ve svém věku a špatným kolenem jsem na tom třikrát lépe než on," řekl Chorvat loni v létě v rozhovoru pro srbský SportKlub. A byl propuštěn.
„Nechápu tu kritiku. Nevidím v tom žádný smysl. Pokud to měl být impuls k tomu, abych pracoval víc a dal se dohromady, tak to nebyla správná taktika. Hodně mě to bolelo," vrátil se k tomu Řek nedávno pro The Times.
„Nikdy bych nečekal, že mi tohle trenér může udělat. Nejhorší na tom je, že to nebyla pravda. Nebyl jsem fit, protože jsem byl zraněný a přes dva týdny jsem nemohl normálně trénovat. Cítil jsem se, jako by do mě kopal, i když už jsem byl na dně," dodal Tsitsipas.
Podle mnohých byl problémem nevydařený, značně toxický vztah se španělskou tenistkou Paulou Badosaovou.
Ještě více ale světoví experti upozorňují na ambivalentní vztah Tsitsipase s jeho otcem a trenérem v jedné osobě Apostolosem, k němuž se po každé snaze oprostit se od jeho vlivu zase rychle vrací.
V roce 2024 na něj tenista nevybíravě zaútočil během ostudného představení na turnaji v Montrealu. Už během zápasu mu sprostě nadával a vzápětí ho odvolal z pozice trenéra.
„Zasloužím si trenéra, který slyší mou zpětnou vazbu a reaguje na ni," soukal ze sebe řecký hráč. „Můj otec nebyl moc chytrý nebo dobrý při zvládání těchto situací. Není to poprvé, co to udělal. Jsem z něj opravdu zklamaný,“ dodal.
S radikální analýzou nedávno přišel francouzský tenisový insider Benoit Maylin.
„Tsitsipas je jako Titanic. Víme, že se potopí, a ono se to opravdu děje. Dění kolem něj je skutečně absurdní,“ uvedl.
„Už ani nevidím Tsitsipase. Možná jeho tělo ovládl nějaký mimozemšťan. Tohle není on. Není tam žádné přesvědčení, hlavu má neustále sklopenou, ramena svěšená. Chybí mu víra. Je to až děsivé. Úplně se propadá a nevidím, jak by se z toho mohl dostat,“ vysvětlil.
Expert upozornil na roli otce Apostolose a připomněl, že ten kdysi svého malého syna zachránil před utonutím.
„Jeho otec ho kdysi zachránil, je pro něj živoucím bohem. Neuvědomujete si, jak hluboký je jejich vztah. Jenže zároveň ho jeho otec zabíjí, nedovolí mu dýchat. Je to děsivé, protože toho hráče milujeme, není starý, pořád by to mohl dokázat. Ale já tomu nevěřím. Pro mě je konec,“ uzavřel Maylin.
Tsitsipase aktuálně opět vede jeho otec. A sám hráč prý necítí frustraci a je smířený se svou aktuální pozicí.
„Necítím se špatně, protože mě teď při tréninku neomezuje žádná bolest. Mám ideální podmínky, abych dál rozvíjel svou hru. Snažím se vrátit tam, kam patřím. Jdu správným směrem,“ prohlásil Řek.
Tvrdá premiéra ženy na bundesligové lavičce. Fanoušci ji posílají ke sporáku
Historicky první žena na lavičce bundesligového týmu čelila hned po svém jmenování ostrým útokům fanoušků. Union Berlín se jí veřejně zastal a situaci odsoudil.
Češi v Brazílii drženi dva měsíce za pašování kaktusů, je s nimi vedeno soudní řízení
V Brazílii jsou dva měsíce zadrženi čtyři Češi v souvislosti s pašováním chráněných rostlin, konkrétně kaktusů. Je s nimi vedeno soudní řízení, sdělil v pátek mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů ve svém vyjádření sděluje nad jejich obviněním znepokojení. Podle odborníků nejde o pašeráctví, ale o dopad nefunkční mezinárodní legislativy.
Dotace na fotovoltaiku končí? Realita je pro peněženky příznivější, než se zdá
Ještě donedávna byla domácí fotovoltaika vnímána hlavně skrze státní dotace. Program Nová zelená úsporám byl pro mnohé hlavním impulsem k nákupu. S aktuálními změnami v dotačních programech se ale začíná mluvit o tom, zda éra domácích solárů nekončí. Pravda je přitom opačná – fotovoltaika dospěla a dává smysl i bez příspěvku od státu.
ŽIVĚ Ukrajinská armáda šlape do útoků s roboty, podnikla jich už přes stovku
Ukrajinská armáda podnikla na frontě už více než 100 útoků prostřednictvím pozemních robotů, řekl agentuře AFP zdroj ze společnosti NC-13, která se specializuje na využití těchto bojových strojů a je součástí ukrajinské třetí samostatné útočné brigády. Prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden na síti X oznámil, že výhradně ukrajinské robotické systémy obsadily nepřátelskou pozici.