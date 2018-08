Záhadná Plíšková. Cítí se skvěle, ale silné stránky slábnou a pohybová revoluce nepřichází

před 1 hodinou

V nezáviděníhodné situaci se nachází Karolína Plíšková těsně před závěrečným grandslamem sezony.

Praha/New Haven - Finalistka US Open z před dvou let dokonala nepovedenou zámořskou přípravu drtivou porážkou v prvním kole turnaje v New Havenu. Proti Rusce Jekatěrině Makarovové uhrála Karolína Plíšková pouhé čtyři hry.

Na třech srpnových turnajích vyhrála dva zápasy a třikrát odešla poražena, vždy s žebříčkově hůře postavenými soupeřkami. Divokou kartu, kterou jí udělili pořadatelé poslední generálky, česká tenistka promarnila zarážejícím způsobem.

V pondělním duelu neměla nejmenší šanci, na kurtu působila odevzdaně, matně, v její hře nefungovalo prakticky nic. To vše ve chvíli, kdy měla dle plánu začít fyzicky zářit.

Oceňovaný kondiční kouč Marek Všetíček, s nímž začala spolupracovat v únoru, po French Open odhaloval detaily tvrdé práce, do které se s Plíškovou pustil. "Chceme z ní udělat antilopu, aby byl odraz efektivní a neubližovala si. Místo cupitání by měla dělat dlouhé kroky," vyprávěl, jak bude tenistku učit na kurtu "tancovat".

Pozitivní změny se podle odhadů měly začít projevovat v létě. Fanoušci ale na vylepšenou verzi lounské rodačky zatím čekají marně. Plíšková se rozhodla, logicky a pochopitelně, pracovat na svých slabinách. Zlepšit pohyb, vypilovat fyzičku, tak, aby nebyla závislá jen a pouze na nezpochybnitelném servírovacím umu.

V antukové části sezony to vypadalo více než nadějně. Plíšková předváděla na nejpomalejším povrchu obdivuhodné výkony.

Porazila i světovou jedničku Simonu Halepovou, dokonce ve dvou setech. Tehdy v Madridu to bylo z její strany úchvatné představení. Plíšková dokázala nejlepší hráčku planety přehrávat i v náročných dlouhých výměnách.

"To byl mustr, který bychom chtěli, aby plnila. Pohybovala se ekonomicky, chodila do toho. Je to její budoucnost, kterou bychom chtěli vidět v každém zápase," řekl Všetíček.

Svět tleskal a čeští fanoušci začínali věřit, že dochází k poslednímu kroku na cestě ke zrodu grandslamové šampionky.

Potom ale přišlo léto. Na Wimbledonu Češka překonala letité prokletí a konečně překročila druhé kolo. Osmifinálová porážka s Nizozemkou Kiki Bertensovou byla sice poměrně jednoznačná, v konečném hodnocení však přece jen převládaly klady.

Po letní dovolené, během níž se z Plíškové stala vdaná paní, ovšem přišel tvrdý pád na zem. Po nezdaru na Rogers Cupu v Montrealu hráčka nečekaně oznámila konec spolupráce s koučem Tomášem Krupou. Ani ne rok poté, co jeho přetáhnutím naštvala fedcupovou kolegyni Barboru Strýcovou.

Češka si na pomoc přizvala Australanku Rennae Stubbsovou, s níž krátce spolupracovala už loni na podzim. A hned po jednom úspěchu, po první kariérní výhře nad stárnoucí a již zdaleka ne tak nebezpečnou Polkou Agnieszkou Radwaňskou Plíšková novou spolupráci vynášela do nebes.

"Neříkám, že to je právě zásluha Rennae, ale pravdou je, že se nyní cítím lépe. Rennae mi zkrátka rozumí. Ví, jak se cítím, jak mám hrát, kam mám v které situaci servírovat. Myslím, že mi bude sedět víc než Tomáš. Je důležité porozumět, jak se hráč cítí, což ona zvládá dobře, protože byla v podobných situacích jako hráčka. A je to žena, tudíž má jiné vnímání než muži. Cítím se s ní šťastně," vyprávěla tenistka v rozhovoru na oficiálních stránkách WTA.

Plíšková se s novou trenérkou cítí skvěle a tenis ji prý zase baví bez ohledu na výsledky. To je jistě dobrá zpráva.

Na dvorcích se však zatím tahle psychická pohoda neodráží. Pohybová revoluce se dosud nedostavila, což ovšem neznamená, že ještě nepřijde. Kouč Všetíček jasně deklaroval, že jde o postupný proces, který může trvat třeba celý rok.

Horší zprávou ale může být fakt, že jak se Češka snaží pracovat na svých slabších stránkách, viditelně slábnou ty silné. Stále častěji je u ní vidět dříve vzácná nejistota na servisu.

Proti Makarovové v New Havenu Plíšková hlavně v první sadě na podání absolutně odešla. Ze čtyř gemů na servisu zvládla úspěšně jediný. Ve dvou posledních případech dokonce neuhrála ani míč. V kontextu celého utkání měla úspěšnost prvního servisu pod 50 procent.

Do New Yorku teď pojede světová osmička ve zvláštním rozpoložení. Výhodou mohou být klid v duši a prakticky nulová očekávání. Plíšková bude s největší pravděpodobností patřit mezi osm nejvýše nasazených hráček, zároveň je ale třeba považovat ji ve světle posledních výkonů za outsiderku.