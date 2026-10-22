„Je milionářka, tak co?“ Znechucení v případu Vondroušové, dráždí i slova o marihuaně

Čtyřletý zákaz činnosti Markéty Vondroušové zůstává v tenisovém světě značně rezonujícím tématem, zvlášť po sáhodlouhém prohlášení, které česká hráčka nabídla minulý týden. Autentická výpověď o tom, co všechno nesmí a jak výrazně ovlivněný je její aktuální život, vyvolala empatii. Na stranu Češky se čerstvě postavila jedna z výrazných osobností branže, Australanka Rennae Stubbsová.
„Podívejte, upřímně, posrala to. Celé to nezvládla vůbec dobře. Ale jestli si myslím, že si chtěla nějak zlepšovat výkon? Absolutně ne. Ani náhodou.“
Těmito slovy zahájila někdejší deblová světová jednička a úspěšná trenérka, která vedla třeba Karolínu Plíškovou, Samanthu Stosurovou nebo Serenu Williamsovou, svůj vášnivý monolog směrem k případu Vondroušové.
Ten ještě projednává sportovní arbitráž, česká tenistka však mezitím pociťuje značná omezení. Wimbledonská vítězka z roku 2023 své těžkosti popsala prostřednictvím sociálních sítí.
Navzdory tomu, že hrát nesmí až do roku 2030, chodí jí nadále domů dopingoví komisaři a odebírají vzorky moči. Vondroušová nejenže nemůže trénovat, ke kurtům se prakticky nemůže ani přiblížit.
„Většina mých přátel je součástí tenisového světa. Já dokonce nemůžu se jít dívat a podpořit je, jak hrají, tak jak jsem byla zvyklá. Nesmím ani na tribunu. Na zápasy svého přítele se dívám v hotelovém pokoji,“ vysvětlila Vondroušová, která je ve vztahu s českým deblistou Andrewem Paulsonem.
„Trávím čas na hotelu, když hraje zápas. Jeho první utkání po mém trestu jsem tam probrečela. Je těžké přijít o něco, co bylo normální součástí mého života,“ popsala.
Její výpověď Stubbsovou zasáhla.
„Vždyť ona vůbec nesmí do areálů. Nemůže jít do tenisového centra a jen tak si zahrát. Já si prostě myslím, že je to směšné. Pardon,“ rozčílila se Australanka ve svém podcastu.
„To už ji rovnou můžete zavřít do vězení. Ale no tak, lidi, je to absurdní. Co to provádíme?“ pokračovala Stubbsová ve vyjadřování svého znechucení.
„Je to strašně smutné a hodně mě to zklamalo. Je mi jí moc líto,“ dodala.
Velmi emotivně se Vondroušové zastal také italský reportér Lorenzo Rotoloni. Zveřejnil text se sarkastickým titulkem: „Je to milionářka, tak co na tom záleží?“
„Zabránit viníkovi v soutěžení sleduje jasně definovaný účel. Zabránit mu ale v účasti na turnaji v roli diváka vyvolává jinou otázku. Je to skutečně nezbytné?“ položil si řečnickou otázku.
„Dopad těchto opatření na osobní život je nepopiratelný. Pro Vondroušovou to znamená, že už nemůže z tribuny podporovat někoho, koho miluje. Jde o nezbytné ochranné opatření, nebo o důsledek, jehož přiměřenost by si zasloužila přehodnocení?“ pokračoval Rotoloni na instagramové platformě Tennis Tiebreaks.
Jeho příspěvek na svých sítích sdílela sama Vondroušová, která si během kariéry tenisem vydělala bezmála 12 milionů dolarů.
Češka ve své osobní výpovědi vyvolala rozruch i další věcí. Šlo o zvláštní vyjádření, které v červenci údajně vyslovila tenisová legenda Martina Navrátilová.
„Nevím, proč Vondroušová odmítla dát vzorek, protože si nedokážu představit, že by se snažila podvádět. Kdybych si měla něco představit, tak možná, že si zakouřila trochu marihuany. Působí jako někdo, kdo by to mohl dělat. Ale ani to se nesmí. Prostě si nedokážu představit, že by se snažila získat nějakou nespravedlivou výhodu,“ citoval tehdy její slova server Tennis Up to Date.
I když sedmadvacetiletá Vondroušová Navrátilovou nejmenovala, bylo jasné, že reaguje právě na ni.
„Četla jsem vyjádření některých lidí z tenisového světa, že to vypadá, že jsem možná kouřila trávu, a proto jsem neodevzdala vzorek. Bohužel tihle lidé vůbec nepřemýšlejí nad tím, co říkají a jak se tím můžou někoho dotknout,“ uvedla bývalá světová šestka.
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