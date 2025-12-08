Za to zaplatíš, supěl odepsaný McEnroe. Jugoslávský obr ho ztrapnil sendvičem

V předchozí sezoně 1984 ještě McEnroe zářil. Hrál finále French Open a získal tituly na Wimbledonu i US Open.
Potom ale zaznamenal signifikantní propad a na velkých akcích musel kousat značně bolestivé porážky, což jeho křehká psychická kondice neunášela dobře.
Na závěr ročníku 1985 americký rebel v Melbourne dosáhl s problémy na čtvrtfinále, kde byl jeho soupeřem 198 centimetrů vysoký Srb, tehdy pochopitelně reprezentující Jugoslávii.
Slobodan Živojinovič, přezdívaný "Boba".
Svět tenisu se dočkal nezapomenutelné bitvy a jednoho z ikonických momentů historie turnaje.
Šestadvacetiletý McEnroe vedl 2:1 na sety po průběhu 6:2, 3:6, 6:1 a postup mezi čtyři nejlepší měl na dosah. Ve čtvrtém setu se ale "momentum" překlopilo. Jugoslávec najednou vypadal mnohem lépe a kromě skvělého servisu začal úřadovat i na returnu.
Americký levák naopak ztrácel nervy. Hned po pár gamech se pustil do dlouhé hádky s rozhodčím, a jak bylo jeho zvykem, zavolal si k řešení svých půtek i supervizora.
Živojinovičova reakce na nastalý chaos byla originální a zábavná. A na jeho stranu definitivně přetáhla přízeň publika.
Dvaadvacetiletý rodák z Bělehradu, otrávený čekáním na to, až se McEnroe vyhádá, se posadil k divákům v soukromé lóži hned za centrálním kurtem, nakousl si sendvič a požádal číšníka, aby mu donesl sklenici vody.
Návštěvníci duelu byli u vytržení, naopak americký favorit rozhodně nadšením nepřekypoval.
Zvlášť, když prohrál čtvrtý set 4:6 a v rozhodujícím pátém naprosto zkolaboval. Za stavu 0:4 varovně utrousil směrem k Srbovi: "Za tohle zaplatíš, myslím to vážně."
Jeden z historicky prvních "tenisových obrů" si totiž pětisetovou bitvu, která se jasně přeměnila v jeho prospěch, náramně užíval a neustále získával na svou stranu další a další diváky.
Ti si nakonec vychutnali Živojinovičův fenomenální obrat. Jugoslávec potupil slavného soka nejen scénkou se sendvičem, ale i závěrečným kanárem: 6:0.
"Však víte, jaký McEnroe je. Každý zápas zkouší stejné věci. Hádal se s rozhodčím a pořád dokola křičel. Já jsem se jen přidal k divákům, dal si nohy nahoru a zakousl sendvič. Nechal jsem ho dokončit jeho představení, což ho samozřejmě ještě víc naštvalo," popisoval s odstupem srbský tenista, který v semifinále prohrál se Švédem Matsem Wilanderem.
"Vyhrát v pátém setu 6:0 bylo příjemné," dodal.
Pro sedminásobného grandslamového šampiona McEnroea se jednalo o poslední zápas na dlouhou dobu. V roce 1986 si vzal půlroční pauzu a už se nikdy nevrátil na dřívější úroveň. Kariéru ukončil v roce 1992.