Za to zaplatíš, supěl odepsaný McEnroe. Jugoslávský obr ho ztrapnil sendvičem

před 8 hodinami
V roce 1985 byl slavný tenista John McEnroe na ústupu. Na světovém žebříčku mu sice stále patřilo druhé místo, samotné výkony ale značily, že se éra amerického fenoménu blíží ke konci. Australian Open, které se tehdy hrálo na trávě a vrcholilo na začátku prosince, přineslo památný a symbolický moment. Kontroverzní Američan dostal naloženo od jugoslávského outsidera.
John McEnroe v roce 1985, kdy jeho kariéra rychle uvadala.
John McEnroe v roce 1985, kdy jeho kariéra rychle uvadala. | Foto: ČTK / imago sportfotodienst / Paul J. Sutton/DUOMO/PCN

V předchozí sezoně 1984 ještě McEnroe zářil. Hrál finále French Open a získal tituly na Wimbledonu i US Open.

Potom ale zaznamenal signifikantní propad a na velkých akcích musel kousat značně bolestivé porážky, což jeho křehká psychická kondice neunášela dobře.

Na závěr ročníku 1985 americký rebel v Melbourne dosáhl s problémy na čtvrtfinále, kde byl jeho soupeřem 198 centimetrů vysoký Srb, tehdy pochopitelně reprezentující Jugoslávii.

Slobodan Živojinovič, přezdívaný "Boba".

Svět tenisu se dočkal nezapomenutelné bitvy a jednoho z ikonických momentů historie turnaje.

Šestadvacetiletý McEnroe vedl 2:1 na sety po průběhu 6:2, 3:6, 6:1 a postup mezi čtyři nejlepší měl na dosah. Ve čtvrtém setu se ale "momentum" překlopilo. Jugoslávec najednou vypadal mnohem lépe a kromě skvělého servisu začal úřadovat i na returnu.

Americký levák naopak ztrácel nervy. Hned po pár gamech se pustil do dlouhé hádky s rozhodčím, a jak bylo jeho zvykem, zavolal si k řešení svých půtek i supervizora.

Živojinovičova reakce na nastalý chaos byla originální a zábavná. A na jeho stranu definitivně přetáhla přízeň publika.

Dvaadvacetiletý rodák z Bělehradu, otrávený čekáním na to, až se McEnroe vyhádá, se posadil k divákům v soukromé lóži hned za centrálním kurtem, nakousl si sendvič a požádal číšníka, aby mu donesl sklenici vody. 

Návštěvníci duelu byli u vytržení, naopak americký favorit rozhodně nadšením nepřekypoval.

Zvlášť, když prohrál čtvrtý set 4:6 a v rozhodujícím pátém naprosto zkolaboval. Za stavu 0:4 varovně utrousil směrem k Srbovi: "Za tohle zaplatíš, myslím to vážně."

Jeden z historicky prvních "tenisových obrů" si totiž pětisetovou bitvu, která se jasně přeměnila v jeho prospěch, náramně užíval a neustále získával na svou stranu další a další diváky.

Ti si nakonec vychutnali Živojinovičův fenomenální obrat. Jugoslávec potupil slavného soka nejen scénkou se sendvičem, ale i závěrečným kanárem: 6:0.

"Však víte, jaký McEnroe je. Každý zápas zkouší stejné věci. Hádal se s rozhodčím a pořád dokola křičel. Já jsem se jen přidal k divákům, dal si nohy nahoru a zakousl sendvič. Nechal jsem ho dokončit jeho představení, což ho samozřejmě ještě víc naštvalo," popisoval s odstupem srbský tenista, který v semifinále prohrál se Švédem Matsem Wilanderem. 

"Vyhrát v pátém setu 6:0 bylo příjemné," dodal.

Pro sedminásobného grandslamového šampiona McEnroea se jednalo o poslední zápas na dlouhou dobu. V roce 1986 si vzal půlroční pauzu a už se nikdy nevrátil na dřívější úroveň. Kariéru ukončil v roce 1992.

