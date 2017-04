Za půl roku skok o šedesát míst. Wozniacká po rozchodu s Kotyzou září a může pomýšlet vysoko

před 1 hodinou

Bývalá tenisová jednička Caroline Wozniacká pokračuje ve famózní stíhací jízdě za pozicemi, na které byla zvyklá. Dánská hráčka za půl roku poskočila více jak o 60 míst v žebříčku a může pomýšlet hodně vysoko, protože v antukové sezoně neobhajuje jediný bod.

Praha - Přesně před rokem přizvala ke spolupráci českého trenéra Davida Kotyzu, aby jí pomohl vrátit se zpátky mezi elitu. Bývalá tenisová jednička Caroline Wozniacká se ale záhy zranila a létem se na okruhu protrápila. Před US Open se ale Dánka bývalým koučem Petry Kvitové rozešla a od té doby na kurtech září. Nyní už klepe na bránu první desítky.

Plzeňský trenér měl smůlu. Sotva zahájil s nyní šestadvacetiletou Dánkou angažmá, poranila si kotník a přišla o celou antukovou sezonu. Poté až do srpna vyhrála dohromady všehovšudy pět zápasů a začalo se spekulovat i o tom, že si Kotyza nesedl s polským otcem tenistky Piotrem Wozniackým. Ještě před posledním grandslamem vzájemná spolupráce skončila.

"Spekulace ohledně trenéra jsou otravné. Jedinou pravdou je, že David Kotyza skončil z rodinných důvodů," napsala poté na sociálních sítích Wozniacká.

Ať už za to mohla shoda náhod, uvolnění napětí v týmu nebo doléčení všech šrámů, dánská hráčka se poté až neuvěřitelně herně zvedla a hned na US Open si zahrála semifinále. Do konce roku pak vyhrála turnaje v Tokiu a Hongkongu.

"U mě je základ, abych zůstala zdravá. Pak můžu hrát dobrý tenis. Musím to zaklepat na dřevo, od US Open se mi zranění vyhýbají a na výsledcích se to projevilo. Snad to takhle půjde dál, budu se ještě zlepšovat a čeká mě skvělá sezona," uvedla Woznická v únoru po finále turnaje v Dauhá, kde podlehla Karolíně Plíškové.

A zdá se se, že přání se jí plní. Letos už si zahrála tři finále, všechna sice prohrála, ale v žebříčku se posunula na 12. místo a do první desítky jí chybí jen pár bodů.

V Miami se jí už někteří odvážnější novináři ptali, zda její náhlý vzestup formy není frontální útok na pozici světové jedničky, která je i kvůli čím dál častějším zraněním Sereny Williamsové poměrně nestabilní. Dánka už navíc ví, o co jde. Na tenisový trůn usedla v říjnu 2010 a vydržela na něm 67 týdnů.

Až do US Open nic neobhajuje

"Teď se snažím soustředit na to, abych co nejvíc vyhrávala. Světová jednička je pořád hodně daleko, hlavní cíl je dostat se zpátky do první desítky a pak se případně posouvat dál," prohlásila.

Má velkou výhodu, vzhledem k mizerným loňským výsledkům a věčným zdravotním útrapám neobhajuje téměř žádné body, a tak od US Open poskočila o víc jak šedesát pozic a může pomýšlet opravdu vysoko.

"To je na tomhle roce nejpozitivnější, až do US Open nic neobhajuji, vím, že na antuce můžu získat spoustu bodů, ale nesmím na to teď myslet, jen sklonit hlavu, pracovat a uvidíme, jestli se to sejde s dobrými výsledky," dodala Wozniacká.

Na přechod z betonu na antuku si každopádně nevzala moc času. Už tento týden startuje v Charlestonu. Přihlášená je i do podniku v pražské Stromovce, kde by na začátku května mohla nastoupit jako druhá hráčka top 10 po Karolíně Plíškové.

