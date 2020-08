Z US Open může být fiasko. Největší hvězdy v tajném telefonátu pohrozily bojkotem

Americký grandslam minulý týden ukončil nejistotu a potvrdil, že se letos i přes koronavirovou krizi bude konat. US Open ale stále může skončit fiaskem. Naznačil to čtvrteční hromadný telefonát, který proběhl mezi americkou tenisovou asociací (USTA), organizací ATP a nejlepšími tenisty.

O tajném jednání informoval španělský deník Marca. Uvedl, že top tenisté světa přišli s nečekaným ultimátem. Hrozí prý bojkotem očekávaného newyorského podniku, pokud jim bude po jeho skončení nařízena povinná karanténa.

Bezprostředně po US Open totiž začíná antuková sezona v Evropě, v plánu je i další grandslam, pařížské French Open. Nutnost strávit dny, nebo dokonce týdny v karanténě by tak pro hráče mohla být velkou komplikací.

O podobných obavách promluvil už minulý týden Novak Djokovič.

Světový hráč číslo jedna je podle srbských zdrojů stále na vážkách, zda v New Yorku startovat, nebo nikoli. Byť by měl při neúčasti Rogera Federera a Rafaela Nadala velmi blízko k zisku již osmnáctého grandslamovému triumfu kariéry.

Právě Djokovič jako první požadoval záruky. Vše se zdálo být na dobré cestě, pořadatelé turnaje v Madridu, který měl následovat po US Open, oznámili, že pro start na jejich podniku nebude karanténa nutná.

Madrid byl nicméně před pár dny zrušen kvůli nárůstu případů nakažených koronavirem ve španělské metropoli.

A tak se nejistota vrátila. K Djokovičovi se nyní hromadně připojily i další tenisové hvězdy.

Jak Marca uvádí, chtějí s předstihem slyšet jasná pravidla. Kromě povinné karantény se jim nelíbí ani zvažované vyloučení tenisty z turnaje, pokud bude člen jeho týmu pozitivně testován na covid-19.

US Open se má v New Yorku za přísných bezpečnostních podmínek a samozřejmě bez diváků konat od 31. srpna do 13. září. "Jsme přesvědčeni, že dokážeme zajistit zdraví a bezpečnost všech účastníků," oznámila organizace USTA.

Omluvenky přesto přicházejí. V národním tenisovém centru Billie Jean Kingové nebudou hrát například ženská světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie. "Pořád je tu ale velké riziko v souvislosti s covidem-19 a já nechci, abychom mu já i můj tým museli čelit," uvedla v prohlášení.

Před pár dny oznámil své rozhodnutí také obhájce titulu Španěl Rafael Nadal. "Po dlouhém přemýšlení jsem se rozhodl letos nehrát na US Open. Situace je na celém světě hodně složitá, počet případů covidu-19 stoupá a zdá se, že stále ještě nemáme situaci pod kontrolou," vyjádřil se.

Australan Nick Kyrgios se zase rozhodl nehrát z úcty k obětem viru.

"Neskutečně mě to bolí, ale nebudu hrát. Dělám to pro lidi, moje Australany a stovky a tisíce Američanů, kteří na nákazu zemřeli. Sport nebo ekonomiku můžeme znovu obnovit, ale ztracené životy už ne," vysvětlil.

Velké pochybnosti vyjadřují i ti, kteří jsou rozhodnuti startovat. "Je to trochu šílené. Byl bych radši, kdyby se nehrálo. Není vhodná doba cestovat do Ameriky. Ale když tam ostatní budou, co s tím zmůžu. Jde o body do žebříčku," řekl Němec Alexander Zverev.

Případný hromadný bojkot by tak mohl být řešením pro nejlepší tenisty, kteří by ztratili obavy, že v případě neúčasti naberou ztrátu na svou konkurenci. Jakkákoli prestiž letošního US Open by tak ale byla definitivně ztracená.