Z Noskové jde strach, smělé prognózy sílí. Zaskočená Američanka popsala bezmoc

Linda Nosková je čtvrtfinalistkou Wimbledonu a momentálně jednou z největších favoritek na finále slavného turnaje. Svou hrou překvapila i Američanku Madison Keysovou, která po porážce v agresivní bitvě jen obdivně analyzovala, co všechno mladá Češka umí a jak je nebezpečná. Z amerického tenisového prostředí mezitím vzešel také "nový prezident fanklubu Lindy Noskové".
Obavy z Lindy Noskové v tenisovém světě sílí. Češka po titulu v Berlíně exceluje i na Wimbledonu. Vyhrála devátý zápas z posledních deseti a poprvé je v All England Clubu mezi osmičkou nejlepších.
Ve velmi otevřené dolní polovině pavouka je aktuálně nejvýše postavenou hráčkou a o její síle útočit premiérový grandslamový titul nepochybuje ani grandslamová vítězka Madison Keysová.
„Myslela jsem si, že jsem v zápase. Dokud jsem v něm najednou nebyla. Takhle člověk nechce končit v turnaji. Ale ona je opravdu dobrá,“ zahájila Američanka hodnocení po porážce 4:6, 6:7.
Z jejích obdivných slov vyplývalo, že ji jednadvacetiletá Nosková kvalitou své hry zaskočila.
„Má výborný servis. Skvěle chodí na síť, je tam opravdu silná a má výborný cit pro hru. Je to kombinace vlastností, díky nimž má neustále kontrolu nad výměnami. Máte pocit, že vám chce vzít veškerý čas na reakci,“ vyprávěla Keysová, šampionka Australian Open 2025.
„Zároveň má obrovskou variabilitu. Umí zkrátka od všeho něco, a právě to z ní dělá mimořádně nebezpečnou soupeřku, zvlášť na tomto povrchu,“ doplnila zkušená hráčka, která rovněž před Wimbledonem ovládla travnatý turnaj: ten v Eastbourne.
Nesmírně agresivně hrající Nosková ji překvapila právě svou všestranností. Keysová musela uznat, že rozhodně není „pouze“ klasickou ranařkou od základní čáry.
„Myslím, že dnes byla výjimečně dobrá hlavně ve zkrácených úderech. Kvůli kvalitě jejích ran jste nuceni ustupovat za základní čáru, a právě v tu chvíli dokáže vytáhnout něco úplně jiného,“ dodala bývalá světová pětka.
Noskové k postupu pomohl působivý poměr 21 vítězných úderů a pouhých 18 nevynucených chyb, úspěšnost prvního servisu ve výši 71,8 procenta i aktivita na síti, kde proměnila 14 z 20 útoků.
Ve čtvrtfinále bude Češka favoritkou proti Belgičance Elise Mertensové. A byla by jí i v případném semifinále, v němž proti sobě půjdou Italka Jasmine Paoliniová s Ukrajinkou Martou Kosťukovou.
V tenisovém světě i proto sílí odvážné předpovědi o dalším českém ataku na wimbledonský titul. V roce 2023 triumfovala v Londýně Markéta Vondroušová, o rok později Barbora Krejčíková. V letošním čtvrtfinále je navíc mimo Noskové i Karolína Muchová.
Mezi favoritky na titul řadí Noskovou i americký expert a bývalý hráč Sam Querrey. Ten se v podcastu Nothing Major přiznal k velkému obdivu k přerovské hráčce.
„Dejte pozor, Nosková je tady. Do míče se opírá neuvěřitelnou silou. Nějakou dobu jsem byl její tajný fanoušek, teď jsem její fakt velký fanoušek,“ upozornil Querrey na neustálý pozitivní vývoj Češky.
V nadsázce dodal, že miluje její image od letoška zvýrazněnou kroužkem v nose. Jeho kolegové a také bývalí američtí hráči v čele s Johnem Isnerem proto Querreyho označili za „nového prezidenta fanklubu Lindy Noskové“.
„Nosková je bez debaty mezi pár hráčkami, které mají na to vyhrát Wimbledon. Obzvlášť s tím, jak tvrdě a přesně dokáže mlátit do míčku z obou stran,“ vyhlásil Querrey.
Učinil tak ještě před zrádným zápasem české tenistky ve třetím kole proti skvěle hrající Rumunce Soraně Cirsteaová. Nosková následně těžkou výzvu zvládla nejtěsnějším možným rozdílem a dnes přesvědčivým vítězstvím nad Keysovou svůj aktuální status ještě zvýraznila.
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