Z Menšíka je světová třináctka, Kopřiva poskočil o 22 míst

Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na turnaji v Dauhá posunul ve světovém žebříčku na životní 13. místo. Maximum si vylepšil také Vít Kopřiva, který poskočil o 22 pozic na 65. příčku. Jedničkami jsou stále Španěl Carlos Alcaraz a Běloruska Aryna Sabalenková.
Dvacetiletý Menšík ve čtvrtfinále v Dauhá vyřadil světovou dvojku Jannika Sinnera z Itálie, v semifinále ale nestačil na Francouze Arthura Filse. Jeho dosavadním maximem v pořadí ATP byla 16. příčka, kterou držel od začátku února.
V semifinále se představil také Kopřiva. Na první finálovou účast v kariéře na turnaji v Riu de Janeiro nedosáhl po porážce s pozdějším šampionem Tomásem Martínem Etcheverrym z Argentiny.
V žebříčku si osmadvacetiletý hráč díky druhé semifinálové účasti výrazně polepšil. Kopřivovým dosavadním maximem v pořadí ATP byla 78. příčka z loňského června.
V první stovce jsou z českých mužů ještě Jiří Lehečka s Tomášem Macháčem. Lehečkovi patří 24. místo, Macháč je na 32. pozici.
Českou ženskou jedničkou je třináctá Karolína Muchová, hned za ní figuruje Linda Nosková. Ve stovce jsou i Marie Bouzková (34.), Sára Bejlek (37.), Kateřina Siniaková (43.), Markéta Vondroušová (45.), Tereza Valentová (46.) a Barbora Krejčíková (50.).
ŽIVĚPutin už třetí světovou rozpoutal, prohlásil Zelenskyj. Rezolutně odmítá ústupky
Ruský vůdce Vladimir Putin už rozpoutal třetí světovou válku a je nezbytné jej zastavit, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru, který poskytl britské stanici BBC v předvečer čtvrtého výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině.
Kdo Rusku platí válku? Na seznamu je i soused Česka
Ruská agrese na Ukrajině trvá už čtyři roky. Pokračující invaze stojí Putinův režim kromě statisíců životů také miliardy eur, respektive rublů. I po mnoha vlnách mezinárodních sankcí zůstávají fosilní paliva stěžejním zdrojem financování ruského státního rozpočtu. Na seznamu zemí, které z Moskvy stále odebírají ropu a plyn, jsou přitom také dvě středoevropské země.
ŽIVĚUSA přestanou v úterý vybírat cla, která soud označil za nezákonná
Americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) zastaví v úterý výběr cel uložených na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA). Vyplývá to z oznámení zveřejněného v systému CSMS, což je oficiální komunikační platforma americké celní správy. V pátek Nejvyšší soud USA označil tato cla za nezákonná.
ŽIVĚNKÚ: Ministerstvo vnitra vynaložilo 870 milionů na zlepšení státní služby bez efektu
Ministerstvo vnitra vynaložilo víc než 870 milionů korun na profesionalizaci a zvyšování kvality státní služby a výkonu státní správy, ale nepodařilo se mu dosáhnout požadovaného účinku. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz na profesionalizaci a zvyšování kvality státní služby a výkonu státní správy.
Sociolog varuje před velkým problémem. Ekonomicky rosteme, ale hrozí nám další krize
Česko je podle sociologa Daniela Prokopa zemí s relativně stabilní ekonomikou, ale se zhoršujícím se duševním stavem společnosti. „Ekonomicky jsme na tom lépe než v roce 2022, 2023. Vrátili jsme se do stavu před ekonomickou krizí, nebo už jsme trošku i nad ní. Duševní stav obyvatelstva je horší než v roce 2021,“ říká v rozhovoru pro Spotlight Zuzany Tvarůžkové.