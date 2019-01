Z Kvitové jsem byla nervózní. Když má svůj den, je k neporažení, přiznala Ósakaová

před 31 minutami

Po proměněném mečbolu dlouho seděla v podřepu s raketou opřenou do čela, jako by nechtěla uvěřit tomu, že vyhrála druhý grandslam v řadě. Japonka Naomi Ósakaová si triumf v Melbourne mohla pořádně užít. Tentokrát se nemusela trápit žádnými spornými momenty jako v zářijovém finále US Open proti Sereně Williamsové, o jejím vítězství ve spektakulární bitvě proti Petře Kvitové nebylo pochyb. I když nová světová jednička přiznala, že byla před zápasem hodně nervózní.

"Jsem pořád v šoku z toho, co se stalo. Jsem hrozně unavená, vůbec nechápu, jak ještě teď může být někdo vzhůru," přiznala dvaadvacetiletá tenistka na tiskové konferenci. Dvakrát za sebou dokázala porazit ve finále dvě velké šampionky. Po Sereně Williamsové udolala dvojnásobnou wimbledonskou vítězku z České republiky. "Byla jsem hodně nervózní, protože jsem vůbec nevěděla co čekat. Všichni, kdo sledují tenisový svět, vědí, že když má Petra svůj den, je k neporažení. Klidně tam mohla sázet vítězné údery a já bych s tím nic neudělala," uvedla čerstvá světová jednička. Kvitová dokázala o šest let mladší Japonce sebrat jednu sadu, ale v třísetové bitvě nakonec neuspěla. "Nevím, jestli dnes hrála svůj nejlepší tenis, to byste se museli zeptat jí. Ale rozhodně to bylo hodně poučné, protože bylo těžké jít ve finále na kurt proti někomu, proti komu jsem ještě nikdy nehrála," řekla Ósakaová. A chvíli to vypadalo, že by to mohla být i negativní zkušenost, když na konci druhé sady neproměnila tři mečboly. "Nedělala bych z toho drama, bylo to při jejím servisu, takže se předpokládala, že si gem udrží." V rozhodující sadě už ale udržela pevné nervy a zápas doservírovala. Díky tomu se v pondělí poprvé objeví u jejího jména jednička pro světovou tenisovou královnu. "Zatím mi to vůbec nedochází, možná na příštím turnaji, až uvidím u svého jména jedničku, něco ucítím, ale prozatím jsem hlavně šťastná, že jsem vyhrála tuhle trofej," dodala Japonka. Přehled "Jsi vítězka v životě." Kvitová dojemným příběhem rozplakala tenisový svět

autor: Miroslav Harnoch | před 31 minutami