Z Kvitové bude jen fanynka. Další stříbrnou mísu mají vybojovat české bouřlivačky

Dělí je od sebe sice deset let, ale na kurtu si jsou hodně podobné. Kateřina Siniaková a Barbora Strýcová platí za velké bojovnice, které pro nějaké to sprosté slůvko nejdou daleko, ale dokážou se vybičovat k heroickým výkonům. Nyní na ně při absenci zraněné Karolíny Plíškové a nemocné Petry Kvitové bude spoléhat fedcupový kapitán Petr Pála ve finále proti Američankám.

Zápas v sobotu ve 14 hodin rozehraje jako česká dvojka Barbora Strýcová proti teprve devatenáctileté Sofii Kenin. Po ní nastoupí na kurt vyprodané O2 areny Kateřina Siniaková proti nejzkušenější z Američanek Alison Riskeové.

"Katka a Bára jsou dobré hráčky, tréninky tomu odpovídaly. Jsem spokojený a oběma věřím. Nemusíme všechno vyhrát v sobotu, ale je potřeba získat za dva dny tři body a jsem přesvědčen, že ty tři body uděláme," nechal se slyšet Pála.

Strýcovou čeká proti Keninové premiéra. Aktuálně 52. hráčku světa totiž na okruhu ještě nepotkala. "Nic o ní nevím, ale zeptám se Petry Kvitové, která už proti ní hrála, a trenéři mi také dají nějaké rady," uvedla dvaatřicetiletá Češka.

Plzeňská rodačka tak navíc odehraje poslední fedcupový víkend, ve čtvrtek totiž oznámila konec reprezentační kariéry. "Bude to pro mě speciální, ale emoce ze mě spadnou a budu se snažit Sofii porazit," dodala.

Ze Siniakové se stala rázem jednička týmu, což je role, kterou si už vyzkoušela loni na jaře právě proti Američankám v semifinále Fed Cupu.

"Měla vynikající závěr sezony, k tomu dva grandslamové tituly ve čtyřhře. Jsem moc rád, že skončila v žebříčku tak vysoko. To, jak odehrála zápas Fed Cupu v Americe, jí může hodně pomoci," chválí 31. hráčku světa Pála.

A věří si i sama Siniaková. "Cítím se skvěle. Jsem dobře připravená a budu v pohodě, když odehraju všechny zápasy," prohlásila.

Proti Riskeové má pozitivní bilanci. Ze tří vzájemných zápasů vyhrála dva. "Důležité bude, jak budu hrát já. Když se mi podaří hrát mou hru, Riskeovou porazím," věří Siniaková.

Pála pro víkend počítá i s variantou, že by ještě nastoupila Kvitová alespoň v neděli, pokud se bude po prodělané chřipce cítit lépe.

"Šance, že budu hrát, tam je, ale na procenta nejsem dobrá, takže to nedokážu odhadnout nakolik je to pravděpodobné. Uvidíme, jak na tom budu zítra, ale je to lepší než na začátku týdne," řekla Kvitová.