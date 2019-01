Z kurtu rovnou do ledu. Kvitová byla během finále v křečích, na regeneraci není čas

před 10 minutami

Fenomenální obrat, osmé zvládnuté finále v řadě a šestý titul v posledních 12 měsících. Petra Kvitová může,po sobotním triumfu na turnaji v Sydney sklízet samá superlativa, jenže na tuhle pozornost nemá čas. Cesta za proměněným mečbolem proti domácí Ashleigh Bartyové ji stála poslední zbytky sil a teď má česká tenistka jen dva dny na jejich nabrání před startem na prvním grandslamu sezony.

"Hned jsem musela do ledového bazénu, abych se po tom finále nějak zotavila," řekla v rozhovoru pro česká média čerstvá šampionka.

Během finálového tiebreaku se několikrát v předklonu vydýchávala a měla hodně unavený výraz v obličeji.

"Byla jsem trošku v křečích a bylo mi už i špatně od žaludku, byl to přeci jen dlouhý zápas. Dostávala jsem do sebe hodně cukrů a gelů. Posledních čtyři nebo pět gemů to nebylo úplně nejlepší," přiznala.

Přesto v ní ale převládaly optimistické pocity. Vždyť vyhrála osmé finále v řadě. "To je to, co na tom miluju nejvíc, hrát ve finále o pohár. Jsem ráda, že ten týden, který byl hodně náročný, končila jsem několikrát pozdě v noci, zvládla. Dneska podle toho ten první set vypadal, byla jsem pomalá, než jsem se do toho dostala, tak to hodně trvalo. Ale každopádně trofej na začátku roku je neuvěřitelná," řekla.

Její úspěch ale znamená komplikaci směrem k prvnímu grandslamu sezony. Už v pondělí totiž nastupuje k prvnímu kolu v Melbourne.

"Jsem ráda, že jsem tady ty zápasy odehrála. Chápu, že to je turnaj před grandslamem, kdy je to hodně o risku, záleží, jak se to všechno sejde. Ale je to vítězství, které se počítá, a tak to beru. Nečeká mě moc velký odpočinek. Na druhou stranu zase pojedu v turnajovém rytmu," tvrdí Kvitová.

Od pořadatelů má navíc garanci rychlého přesunu ze Sydney. "Jako finalistky letíme s Ashleigh privátním letadlem spolu, až budeme mít po všech povinnostech. Turnaj se o nás stará moc hezky."

Necelé dva dny odpočinku bude trávit hlavně kvalitním jídlem. "Budu jíst hodně proteinů, abych se z toho dostala a svaly si odpočinuly. Taky budu hodně spát, protože ty noční zápasy mi daly hodně zabrat. Chodila jsem do postele asi ve čtyři ráno. Zítra si asi půjdu v Melbourne na chvilku pinknout a v pondělí jdu na to."

Prostor na rozbor prvních turnajů před grandslamem s trenérem Jiřím Vaňkem nebude, ale to Kvitová příliš neřeší. "Sama vidím, co jsme natrénovali, a že určité prvky hry z tréninku jsem už zapojila do zápasu," uvedla.

Loni v Melbourne vypadla hned v prvním kole a celkově se jí během roku na turnajích velké čtyřky vůbec nedařilo, neprošla dál než do třetího kola.

"Tlak si na sebe vyvíjet nebudu, jsem ráda, že jsem tohle zvládla, že jsem odehrála skvělé zápasy s výbornýma hráčkama a zvládla i otočit finále. Melbourne je sice grandslam, ale budu to brát jako normální turnaj," uvedla osmadvacetiletá tenistka.