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Sport

Z historického zápasu udělaly Češky parádní drama. Bitvu o Wimbledon vyhrála Nosková

ČTK

Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále krajanku Karolínu Muchovou 6:2, 5:7, 6:3 a získala premiérový titul z turnajů „velké čtyřky“. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou za dvě hodiny a 27 minut. Uspěla i přes pět nevyužitých mečbolů ve druhé sadě.

Linda Nosková slaví vítězství ve finále Wimbledonu 2026
Linda Nosková slaví vítězství ve finále Wimbledonu 2026Foto: REUTERS – Andrew Couldridge
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Muchová na první grandslamový titul dál čeká, neuspěla ani ve druhém finále v kariéře.

Jednadvacetiletá Nosková se stala třetí českou šampionkou Wimbledonu za poslední čtyři ročníky. Předloni triumfovala na trávě v londýnském All England Clubu Barbora Krejčíková, o rok dříve se to povedlo také Markétě Vondroušové.

Z českých tenistek získaly titul také dvojnásobná šampionka Petra Kvitová (2011 a 2014) a Jana Novotná (1998).

Ryze české finále se odehrálo ve Wimbledonu poprvé v samostatné historii. V roce 1986 zde bojovaly o titul Hana Mandlíková s Martinou Navrátilovou, ta už ale reprezentovala USA.

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Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 54,2 milionu liber):

Muži:

Čtyřhra - finále: Heliövaara, Patten (1-Fin./Brit.) - Pavič, Arévalo (6-Chorv./Salv.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Ženy:

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Dvouhra - finále: Nosková (9-ČR) - Muchová (10-ČR) 6:2, 5:7, 6:3.

Junioři:

Čtyřhra - finále: Miguel, Šeško (1-Braz./Slovin.) - Antonius, Johnson (2-USA) 6:1, 6:4.

Juniorky:

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Dvouhra - finále: Puškarevová (14-Rus.) - Sun Sin-žan (1-Čína) 5:7, 6:3, 6:4.

Čtyřhra - finále: J. Kovačková, Zajíčková (5-ČR) - Barrosová, Lemeová Da Silvaová (1-Braz.) 7:6 (9:7), 6:7 (5:7), 10:6.

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