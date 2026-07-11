Z historického zápasu udělaly Češky parádní drama. Bitvu o Wimbledon vyhrála Nosková

Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále krajanku Karolínu Muchovou 6:2, 5:7, 6:3 a získala premiérový titul z turnajů „velké čtyřky“. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou za dvě hodiny a 27 minut. Uspěla i přes pět nevyužitých mečbolů ve druhé sadě.
Muchová na první grandslamový titul dál čeká, neuspěla ani ve druhém finále v kariéře.
Jednadvacetiletá Nosková se stala třetí českou šampionkou Wimbledonu za poslední čtyři ročníky. Předloni triumfovala na trávě v londýnském All England Clubu Barbora Krejčíková, o rok dříve se to povedlo také Markétě Vondroušové.
Z českých tenistek získaly titul také dvojnásobná šampionka Petra Kvitová (2011 a 2014) a Jana Novotná (1998).
Ryze české finále se odehrálo ve Wimbledonu poprvé v samostatné historii. V roce 1986 zde bojovaly o titul Hana Mandlíková s Martinou Navrátilovou, ta už ale reprezentovala USA.
Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 54,2 milionu liber):
Muži:
Čtyřhra - finále: Heliövaara, Patten (1-Fin./Brit.) - Pavič, Arévalo (6-Chorv./Salv.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).
Ženy:
Dvouhra - finále: Nosková (9-ČR) - Muchová (10-ČR) 6:2, 5:7, 6:3.
Junioři:
Čtyřhra - finále: Miguel, Šeško (1-Braz./Slovin.) - Antonius, Johnson (2-USA) 6:1, 6:4.
Juniorky:
Dvouhra - finále: Puškarevová (14-Rus.) - Sun Sin-žan (1-Čína) 5:7, 6:3, 6:4.
Čtyřhra - finále: J. Kovačková, Zajíčková (5-ČR) - Barrosová, Lemeová Da Silvaová (1-Braz.) 7:6 (9:7), 6:7 (5:7), 10:6.
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