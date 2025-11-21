Z dvou deblistů jsou národní hrdinové. Proti Čechům předvedli nemožné, píší Španělé

Doma s nohama nahoře v obklopení vyhraných trofejí si zakřičel oslavné španělské "vamoooos", tedy v překladu "pojď". Zraněný Carlos Alcaraz nemohl týmu pomoct, aby udolal český výběr a postoupil v Boloni do semifinále Davis Cupu.
Přesto to výběr Davida Ferrera zvládl bez něj a ústředními postavami se stali deblisté Granollers a Martínez.
VAMOOOOOOOS!!!! 🇪🇸 pic.twitter.com/ogM6gmqLIs— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) November 20, 2025
A právě tyhle dva zkušené hráče čtyřhry nyní velebí i španělská média poté, co si poradili s talentovanými českými singlisty Tomášem Macháčem a Jakubem Menšíkem v rozhodujícím čtvrtečním deblu.
"Jsou to národní hrdinové. Epické. Jen tak se dá popsat jejich vítězství ve dvou tie-breacích. Dosáhli něčeho, co se po porážce Pabla Carreňa zdálo už nemožné," napsal španělský tenisový server Punto de Break.
Čtyřhra, která nakonec rozhodla o triumfu Španělů 2:1 na zápasy, byla opravdu dramatická a setboly se přelévaly z jedné strany na druhou. Přesto obě koncovky zvládli lépe hráči z Pyrenejského poloostrova.
"Marcel a Pedro zdůraznili jasné poselství, které žene Španělsko vpřed. Že sice nemají ve svém jádru hvězdy, ale zato špičkové profesionály," chválí dvojici deník AS.
Španělská média také vychvalují silnou motivační řeč Granollerse, kterou vytáhl na tiskové konferenci po skončení zápasu s Českem.
"Velká jména sice mohou vyhrát zápasy, ale nejdůležitější je tým. My jsme jednotní, všichni chceme přispět svým dílem, věříme si, že tady můžeme uspět," uvedl Granollers.
V bitvě o finále ovšem číhá na Španělsko soupeř z Německa, v jehož čele je jediný člen top 10, který do Boloni na vyřazovací boje přijel, Alexander Zverev.