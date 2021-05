Plíšková - Sevastovová. Česká jednička zahajuje v Římě proti lotyšské soupeřce

Magazín

Kozub: Na jevišti se cítím jako u zubaře, je to průšvih. Na škole jsem vážil 115 kilo

"Když zjistíš, že nejsi exhibicionista, a přitom jsi vystudovaný herec, je to průser. Mně se to stalo," říká v podcastu Co z tebe bude?! Štěpán Kozub.