Nosková - Rogersová. Češka čelí na úvod velkého římského podniku americké soupeřce

Letošní duben byl v pražském Klementinu studenější, než bývá obvyklé v posledních třiceti letech. Průměrná měsíční teplota dosáhla 9,5 stupně Celsia, což je o dva stupně méně, než činí takzvaný normál z let 1991 až 2020. Český hydrometeorologický ústav to v úterý uvedl na svém webu. V historických tabulkách od roku 1775, kam klementinské záznamy sahají, se uplynulý měsíc zařadil zhruba do poloviny žebříčku. Loňský duben byl v průměru ještě o desetinu stupně chladnější, a předloňský dokonce téměř o stupeň studenější.

Duben 2023 se v Praze-Klementinu z dosavadních 249 dubnů od začátku měření zařadil jako 119. až 123. nejteplejší a jako 127.-131. nejchladnější. Průměrná teplota letošního dubna je podle meteorologů těsně nad hodnotou takzvaného mediánu dubnových průměrných měsíčních teplot od roku 1775, který činí 9,4 stupně Celsia.

Nejstudenější duben zažili Pražané v roce 1839, a to s průměrnou teplotou 4,9 stupně Celsia. Druhý nejchladnější byl duben 1817 s průměrnou teplotou pět stupňů a třetí duben 1785 s průměrnou teplotou 5,4 stupně Celsia. Naopak nejteplejší duben v posledních 248 letech naměřili meteorologové v centru města roku 1800. Průměrná měsíční teplota se tehdy dostala na 16,2 stupně. Druhý nejteplejší byl s průměrnou teplotou 15,6 stupně duben před pěti lety a třetí byl duben 2009 s průměrnou teplotou 15,1 stupně Celsia.