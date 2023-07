Bouzková - Cristianová. Obhájkyně titulu zahajuje turnaj v Praze proti Rumunce

Marie Bouzková je pětadvacetiletá rodačka z Prahy, která však dlouhodobě žije na Floridě. Nicméně dosud jediný turnajový vavřín v kariéře získala před rokem právě v české metropoli a letos bude obhajovat titul. Vloni to pro Bouzkovou byla jízda po povedeném Wimbledonu, kde došla až do čtvrtfinále. Letos se v All England Clubu zastavila o kolo dříve.

V osmifinále travnatého grandslamu ji v derby utkání před třemi týdny porazila pozdější vítězka Markéta Vondroušová, z pohledu Bouzkové 6:2, 4:6, 3:6. Na tvrdých površích se však Bouzkové v letošní sezoně příliš nedaří. Na žádném z turnajů nevyhrála v hlavní fázi více než jeden zápas. V Praze má ideální šanci k nápravě.