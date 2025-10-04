Tenis

Nosková - Pegulaová 1:1. Češka málem dostala "kanára", rozhodne třetí set

před 2 hodinami
Sledujte online přenos ze semifinále turnaje v Pekingu mezi Lindou Noskovou a Jessicou Pegulaovou z USA. Zápas vysílá živě stanice CANAL+ Sport 2.
 
Menšík si vylámal zuby na Nizozemci, Lehečku v Šanghaji čeká třetí kolo

Nosková jede. V jedné statistice je nejlepší na světě, Američanka minule nechápala

Nosková si rychle poradila s Britkou a bude jedničkou. Macháč začal vítězně

"Po prvním setu jsem zvracel do záchodu." Menšík popsal likvidační podmínky na okruhu

Aktualizováno před 7 minutami
Tenista Jakub Menšík vypadl na turnaji Masters v Šanghaji ve druhém kole, podobně jako Dalibor Svrčina. V Číně uspěl Jiří Lehečka.
Německá spolková policie v sobotu potvrdila, že prostor v okolí letiště v Mnichově v pátek večer opět narušily dva drony.
Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
Jak dopadly před čtyřmi lety sněmovní volby ve vaší ulici? Jak volili vaši sousedé? To ukazuje podrobná okrsková mapa Aktuálně.cz.
Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Toronto před startem NHL nabídlo útočníka Kämpfa ostatním klubům

Vedení Toronta nabídlo útočníka Davida Kämpfa ostatním klubům NHL. Maple Leafs zařadili třicetiletého hokejistu a loňského mistra světa na seznam nechráněných volných hráčů. Pokud si ho žádný…
Hackerům se podařilo proniknout k údajům některých uživatelů populární komunikační platformy Discord, a to prostřednictvím kybernetického útoku.
