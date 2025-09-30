Tenis

WTA Peking • Osmifinále • 14:18

Karolína Muchová - Amanda Anisimovová

1. set
Karolína Muchová
Karolína Muchová
1
Amanda Anisimovová
Amanda Anisimovová
0
Aktualizovat reportáž
15:0

Anisimovová přetáhla do autu return druhého podání.

1:0 Karolína Muchová získává game.

Velmi dobrý vstup Muchové do osmifinálového zápasu. Křižným forhendem dostala Anisimovovou do nelehké pozice a Američanka zahrála do autu. Češka zahájila utkání brejkem.

30:40

Znovu si Američanka pomohla prvním podáním a ve výměně pak byla aktivnější. Muchová si neporadila u základní čáry s razantním útokem.

15:40

Anisimovová odvrátila první brejkbol zásluhou skvělého servisu a dohrávky z voleje.

0:40

A teď Muchová z defenzivy skvěle přepnula v pravý čas. Po vítězném forhendu po čáře má Češka k dispozici tři brejkboly pohromadě.

0:30

Výborná obrana české tenistky. Ubránila se proti několika náporům a pak Američanka napálila balonek do autu.

0:15

Anisimovová poslala míček po returnu Češky forhendem do sítě.

0:0

Utkání právě začalo, podává Amanda Anisimovová.

Tenistky se rozehrávají a za pár chvil už zápas začne. Duel se bude hrát v Pekingu pod zataženou střechou.

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

Rus za stavu 7:5, 5:7, 0:4 zápas proti Američanovi skrečoval. Ve finále mužského turnaje se střetnou Tien a Ital Jannik Sinner.

Zároveň to znamená, že na kurt už mohou přijít Muchová s Anisimovovou.

Začátek zápasu Muchové s Anisimovovou se pro tuto chvíli odkládá. Na centrálním dvorci v Pekingu totiž hrají Daniil Medveděv a Learner Tien, jejichž semifinále dospělo do třetího setu.

Muchová a Anisimovová sehrály svůj dosud jediný vzájemný zápas na okruhu WTA před více než třemi lety ve třetím kole Roland Garros.

Češka tehdy zápas v Paříži skrečovala za stavu 7:6, 2:6, 0:3 po dvou hodinách a patnácti minutách boje.

Zdravotní lapálie nepřestávají pronásledovat české tenistky ani ke konci sezony. Barbora Krejčíková musela asijské turné ukončit předčasně.

"Tyhle momenty nejsou jednoduché." Krejčíková musela oznámit nepříjemnou změnu plánů

Barbora Krejčíková, US Open 2025

Amanda Anisimovová se narodila v New Jersey v srpnu 2001 rodičům pocházejícím z Ruska. Mezi světovou špičku se prosadila velmi mladá, už v 17 letech hrála semifinále Roland Garros. Jenže to si postupně vybralo svou daň a Anisimovová bojovala se syndromem vyhoření.

Po osmiměsíční pauze se jí psychické potíže podařilo překonat, na okruh se vrátila a letos prožívá životní průlom. Na posledních dvou grandslamech hrála finále - ve Wimbledonu sice schytala výprask 0:6, 0:6 od Igy Šwiatekové, zato v New Yorku potrápila Arynu Sabalenkovou (3:6, 6:7).

K tomu letos vyhrála turnaj v Dauhá a aktuálně se vyhřívá na čtvrtém místě rankingu, tedy na svém žebříčkovém maximu.

V Pekingu si zatím poradila s Britkou Katie Boulterovou 6:1, 6:3 a s domácí Čang Šuaj 7:6, 6:0. Vloni zde vypadla právě v osmifinále s jinou Číňankou Čeng Čchin-wen.

V mužském tenise vrcholí v těchto dnech "pětistovky" v Pekingu a také v Tokiu. Podívejte se, jak v Japonsku září fenomenální Carlos Alcaraz.

Přestaňte scrollovat, všeho nechte, to je snad ilegální. Svět sportu šílí z Alcaraze

Carlos Alcaraz, Tokio 2025

Karolína Muchová, na patnáctém místě světového žebříčku aktuálně nejlépe postavená česká hráčka, se v létě dostala z problémů s bolavým zápěstím a na betonech se rozehrála do velmi dobré formy.

Před měsícem došla na US Open, kde obhajovala semifinálovou účast z předchozích dvou let, tentokrát do čtvrtfinále. 29letá tenistka z Olomouce vyřadila legendu Venus Williamsovou nebo krajanku Lindu Noskovou a skončila až na raketě Japonky Naomi Ósakaové.

V Pekingu začala výhrou 6:2, 6:3 proti Soraně Cirsteaové z Rumunska a v dalším kole jí za stavu 4:2 vzdala zápas Španělka Paula Badosaová.

Vloni došla Muchová v čínském hlavním městě až do finále místní "tisícovky", v němž podlehla Coco Gauffové. V Asii také získala svůj doposud jediný titul na okruhu WTA, a to před šesti lety v Soulu.

Do programu velkého turnaje v Pekingu dnes zasáhnou dvě Češky Karolína Muchová a Marie Bouzková. Obě jejich utkání můžete sledovat živě na stanici CANAL+ Sport 2.

Dobrý den, vítejte při sledování online přenosu z osmifinále tenisového turnaje v Pekingu mezi Karolínou Muchovou a Amandou Anisimovovou z USA. Zápas začíná v úterý 30. září ve 14:18.

Mohlo by vás zajímat

Přestaňte scrollovat, všeho nechte, to je snad ilegální. Svět sportu šílí z Alcaraze

Přestaňte scrollovat, všeho nechte, to je snad ilegální. Svět sportu šílí z Alcaraze

Noskové vzdala zápas olympijská šampionka. Skrečovat ovšem musel i Menšík

Noskové vzdala zápas olympijská šampionka. Skrečovat ovšem musel i Menšík

"Tyhle momenty nejsou jednoduché." Krejčíková musela oznámit nepříjemnou změnu plánů

"Tyhle momenty nejsou jednoduché." Krejčíková musela oznámit nepříjemnou změnu plánů

Krejčíková se v Pekingu zranila, Muchová a Bouzková jsou v osmifinále

Krejčíková se v Pekingu zranila, Muchová a Bouzková jsou v osmifinále
2:34
Tenis sport Obsah online online přenos osmifinále Karolína Muchová Amanda Anisimovová

Právě se děje

před 4 minutami
Stíhačky "vykopl" do oblak zbrusu nový katapult. Čína šokuje technologickým skokem
2:15
Zahraničí

Stíhačky "vykopl" do oblak zbrusu nový katapult. Čína šokuje technologickým skokem

Přestože Peking dosáhl obrovského technologického pokroku, efektivní zvládnutí operací na letadlových lodích je samo o sobě podstatným úkolem. 
před 17 minutami
Bossing a šikana v Zoo Praha dohnaly Bobka. Skládá funkci
Domácí

Bossing a šikana v Zoo Praha dohnaly Bobka. Skládá funkci

Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek po kritice svého chování ze strany bývalých a současných zaměstnanců z posledních dnů ke konci října rezignuje.
před 19 minutami
Obrazem

Netanjahu: „Palestinský stát? Ne!“ Je Trumpův plán na mír v Gaze v troskách?

Netanjahu: „Palestinský stát? Ne!“ Je Trumpův plán na mír v Gaze v troskách?
Prohlédnout si 12 fotografií
Další příslušníci radikální organizace v pásmu, kde v extrémně těžkých podmínkách přežívají na dva miliony Palestinců, budou moci zůstat, pokud složí zbraně a zavážou se k mírovému soužití.
Bílý dům v pondělí zveřejnil plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy, který počítá s klidem zbraní během několika dnů i s propuštěním všech izraelských rukojmích najednou.
před 23 minutami
Opuštěnou ruskou polární stanici obsadili lední medvědi. Video baví internet
Magazín

Opuštěnou ruskou polární stanici obsadili lední medvědi. Video baví internet

Lední medvědi obsadili víc než tři desítky let opuštěnou ruskou polární stanici. Natočit se je povedlo dronem a video teď baví internet.
před 25 minutami
Tálibán odřízl Afghánistán od internetu. Prý tím brání šíření neřesti
Zahraničí

Tálibán odřízl Afghánistán od internetu. Prý tím brání šíření neřesti

Odpojení internetu způsobilo chaos v celé zemi. Aerolinky ruší lety. Prodejci nemohou obchodovat.
před 29 minutami
Chameleon Babiš a jeho "otevřeně proruští" partneři. Němci píší o volbách v Česku
Domácí

Chameleon Babiš a jeho "otevřeně proruští" partneři. Němci píší o volbách v Česku

Česko by mohlo po nadcházejících parlamentních volbách změnit dosud jasný prozápadní kurz a obrátit se po vzoru Slovenska na východ.
Aktualizováno před 41 minutami
"Volodymyr Z. dopaden." Zadrženého Ukrajince viní z útoku na Nord Stream
Zahraničí

ŽIVĚ
"Volodymyr Z. dopaden." Zadrženého Ukrajince viní z útoku na Nord Stream

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy