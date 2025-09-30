Anisimovová přetáhla do autu return druhého podání.
Velmi dobrý vstup Muchové do osmifinálového zápasu. Křižným forhendem dostala Anisimovovou do nelehké pozice a Američanka zahrála do autu. Češka zahájila utkání brejkem.
Znovu si Američanka pomohla prvním podáním a ve výměně pak byla aktivnější. Muchová si neporadila u základní čáry s razantním útokem.
Anisimovová odvrátila první brejkbol zásluhou skvělého servisu a dohrávky z voleje.
A teď Muchová z defenzivy skvěle přepnula v pravý čas. Po vítězném forhendu po čáře má Češka k dispozici tři brejkboly pohromadě.
Výborná obrana české tenistky. Ubránila se proti několika náporům a pak Američanka napálila balonek do autu.
Anisimovová poslala míček po returnu Češky forhendem do sítě.
Utkání právě začalo, podává Amanda Anisimovová.
Tenistky se rozehrávají a za pár chvil už zápas začne. Duel se bude hrát v Pekingu pod zataženou střechou.
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.
Rus za stavu 7:5, 5:7, 0:4 zápas proti Američanovi skrečoval. Ve finále mužského turnaje se střetnou Tien a Ital Jannik Sinner.
Zároveň to znamená, že na kurt už mohou přijít Muchová s Anisimovovou.
Začátek zápasu Muchové s Anisimovovou se pro tuto chvíli odkládá. Na centrálním dvorci v Pekingu totiž hrají Daniil Medveděv a Learner Tien, jejichž semifinále dospělo do třetího setu.
Muchová a Anisimovová sehrály svůj dosud jediný vzájemný zápas na okruhu WTA před více než třemi lety ve třetím kole Roland Garros.
Češka tehdy zápas v Paříži skrečovala za stavu 7:6, 2:6, 0:3 po dvou hodinách a patnácti minutách boje.
Zdravotní lapálie nepřestávají pronásledovat české tenistky ani ke konci sezony. Barbora Krejčíková musela asijské turné ukončit předčasně.
Amanda Anisimovová se narodila v New Jersey v srpnu 2001 rodičům pocházejícím z Ruska. Mezi světovou špičku se prosadila velmi mladá, už v 17 letech hrála semifinále Roland Garros. Jenže to si postupně vybralo svou daň a Anisimovová bojovala se syndromem vyhoření.
Po osmiměsíční pauze se jí psychické potíže podařilo překonat, na okruh se vrátila a letos prožívá životní průlom. Na posledních dvou grandslamech hrála finále - ve Wimbledonu sice schytala výprask 0:6, 0:6 od Igy Šwiatekové, zato v New Yorku potrápila Arynu Sabalenkovou (3:6, 6:7).
K tomu letos vyhrála turnaj v Dauhá a aktuálně se vyhřívá na čtvrtém místě rankingu, tedy na svém žebříčkovém maximu.
V Pekingu si zatím poradila s Britkou Katie Boulterovou 6:1, 6:3 a s domácí Čang Šuaj 7:6, 6:0. Vloni zde vypadla právě v osmifinále s jinou Číňankou Čeng Čchin-wen.
V mužském tenise vrcholí v těchto dnech "pětistovky" v Pekingu a také v Tokiu. Podívejte se, jak v Japonsku září fenomenální Carlos Alcaraz.
Karolína Muchová, na patnáctém místě světového žebříčku aktuálně nejlépe postavená česká hráčka, se v létě dostala z problémů s bolavým zápěstím a na betonech se rozehrála do velmi dobré formy.
Před měsícem došla na US Open, kde obhajovala semifinálovou účast z předchozích dvou let, tentokrát do čtvrtfinále. 29letá tenistka z Olomouce vyřadila legendu Venus Williamsovou nebo krajanku Lindu Noskovou a skončila až na raketě Japonky Naomi Ósakaové.
V Pekingu začala výhrou 6:2, 6:3 proti Soraně Cirsteaové z Rumunska a v dalším kole jí za stavu 4:2 vzdala zápas Španělka Paula Badosaová.
Vloni došla Muchová v čínském hlavním městě až do finále místní "tisícovky", v němž podlehla Coco Gauffové. V Asii také získala svůj doposud jediný titul na okruhu WTA, a to před šesti lety v Soulu.
Do programu velkého turnaje v Pekingu dnes zasáhnou dvě Češky Karolína Muchová a Marie Bouzková. Obě jejich utkání můžete sledovat živě na stanici CANAL+ Sport 2.
Dvě Češky zítra vyzvou hráčky světové desítky na tisícovce v Pekingu! 🤩— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) September 29, 2025
13:00 | 🇨🇿Karolína Muchová 🆚🇺🇸Amanda Anisimova
15:00 | 🇨🇿Marie Bouzková 🆚🇮🇹Jasmine Paolini
Oběma zápasy vás provede Ivan Petr na CANAL+ Sport 2. 🎙
Celý program ➡ https://t.co/8ArMrfzpiZ pic.twitter.com/T6SZlkRqRU
Dobrý den, vítejte při sledování online přenosu z osmifinále tenisového turnaje v Pekingu mezi Karolínou Muchovou a Amandou Anisimovovou z USA. Zápas začíná v úterý 30. září ve 14:18.