Fruhvirtová - Ostapenková. Talentovaná Češka se pokusí zaskočit lotyšskou favoritku

Soud ve čtvrtek i napodruhé uznal vinnými bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Peltu a někdejší náměstkyni ministerstva školství Simonu Kratochvílovou v kauze zmanipulování sportovních dotací. Verdikt není pravomocný. Výši uložených trestů soud teprve oznámí.

Státní zástupce navrhl pro Peltu devět let vězení a zaplacení 25 milionů korun, pro Kratochvílovou deset let vězení a zaplacení šesti milionů. Pro dalšího obžalovaného, šéfa České unie sportu (ČUS) Miroslava Janstu, chtěl pět let za mřížemi a dvoumilionový peněžitý trest.

Obžaloba mimo jiné tvrdí, že Peltova milenka Kratochvílová ovlivnila v roce 2017 výši dotací ve prospěch Peltovy Fotbalové asociace ČR a Janstovy ČUS a že mužům vynášela informace.