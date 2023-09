Fruhvirtová - Tausonová. Češka se pokusí přerušit sérii porážek proti Dánce

Lindě Fruhvirtové se v posledních týdnech vůbec nedaří, momentálně táhne nelichotivou šňůru osmi porážek v řadě. Český talent si dal po posledním grandslamu na US Open, kde vypadl hned v prvním kole s domácí favoritkou Collinsovou, dvoutýdenní pauzu, načež se představil na turnaji v japonské Ósace, v dlouhém střetnutí rozloženém do dvou dnů nakonec padl s Britkou Dartovou ve třech setech a více jak třech hodinách strávených na kurtu. Nejlepší letošní turnaj sehrála pražská rodačka hned v úvodu roku, a sice na Australian Open, probojovala se až do osmifinále, ve třech dějstvích v této fázi vypadla s Chorvatkou Vekičovou.