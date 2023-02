Muchová - Garciaová. Češka hraje osmifinále v Dauhá proti světové pětce

Karolína Muchová zavítala na turnaj do Kataru po třech letech. Česká tenistka doufá, že konečně překonala zdravotní trable a vrátí se mezi širší světovou špičku, aktuálně je totiž až na 123. místě žebříčku WTA. Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce odstartovala sezónu v Aucklandu, kde došla do čtvrtfinále. Na Australian Open prošla do druhého kola, v němž statečně vzdorovala ve třech setech Američance Collinsové. Češka si posléze vzala téměř měsíční odpočinek a vrací se právě v Dauhá, v prvním kole povolila Italce Trevisanové pouhé čtyři gemy.