Kvitová - Kontaveitová. Česká tenistka má hned zkraje zápasu výhodu brejku

Britský princ Philip podstoupil úspěšnou srdeční proceduru, oznámil Buckinghamský palác, aniž by uvedl podrobnosti. V nemocnici zůstane 99letý manžel Alžběty II. ještě několik dní. Philip byl hospitalizován 16. února poté, co se mu udělalo nevolno. Byl léčen kvůli neupřesněné infekcí, která však nesouvisí s covidem-19. V pondělí byl převezen z jedné nemocnice do druhé v centrálním Londýně kvůli testům srdce a pokračování v léčbě infekce.

"Vévoda z Edinburghu včera (ve středu) podstoupil v nemocnici sv. Bartoloměje úspěšnou proceduru kvůli předchozím srdečním problémům," uvedl palác.

"Jeho královská výsost zůstane několik dní v nemocnici na léčení, kvůli odpočinku a zotavení," sdělil rovněž Buckinghamský palác v prohlášení.

Čtyřiadevadesátiletá královna Alžběta II. mezitím zůstává na hradě Windsor západně od Londýna. Ona i její manžel už byli očkováni proti covidu-19.

Princ Philip v posledních deseti letech několikrát vyhledal nemocniční péči, protože se mu vracela infekce močového měchýře. O Vánocích 2011 podstoupil operaci kvůli zablokované srdeční tepně.