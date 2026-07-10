Wimbledonskou senzaci zastavil až Zverev, v Londýně je ve finále poprvé

Prvním finalistou Wimbledonu je třetí hráč světového žebříčku Alexander Zverev. Německý tenista zastavil senzační tažení domácího Brita Arthura Feryho vítězstvím 7:6, 6:2 a 6:4.
O titul v All England Clubu si devětadvacetiletý Zverev zahraje poprvé a jen měsíc poté, co dominoval na antukovém Roland Garros, kde se dočkal premiérové grandslamové trofeje.
Druhou semifinálovou dvojici ve Wimbledonu tvoří obhájce titulu Jannik Sinner z Itálie a sedminásobný vítěz Novak Djokovič ze Srbska.
Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 54,2 milionu liber):
Muži:
Dvouhra - semifinále: Zverev (2-Něm.) - Fery (Brit.) 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.
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