Fritz si na Wibledonu poprvé zahraje semifinále. Sabalenková zvládla urputnou bitvu

Světová tenisová jednička Aryna Sabalenková je po velkém boji v semifinále Wimbledonu. Její zápas se sedmatřicetiletou Němkou Laurou Siegemundovou trval bezmála tři hodiny, favorizovaná Běloruska nakonec nad hráčkou z druhé stovky žebříčku zvítězila 4:6, 6:2, 6:4. Prvním semifinalistou mužské dvouhry je Američan Taylor Fritz.

Trojnásobná grandslamová vítězka Sabalenková letos ve Wimbledonu poprvé ztratila set. V rozhodující sadě pak dvakrát přišla o podání a prohrávala 3:4, dokázala ale vyrovnat a získat i obě zbývající hry.

Semifinále v All England Clubu bude hrát Sabalenková potřetí, její soupeřkou bude vítězka duelu mezi Amandou Anisimovovou a Anastasií Pavljučenkovovou. Letos došla Běloruska do finále v Melbourne i v Paříži, oba zápasy o titul prohrála. Ve Wimbledonu ještě do finále nepostoupila.

Fritz se do semifinále Wimbledonu dostal poprvé v kariéře. Pátý nasazený Američan v úvodním čtvrtfinále zdolal Karena Chačanova 6:3, 6:4, 1:6, 7:6. Jeho dalším soupeřem bude vítěz duelu mezi úřadujícím šampionem Carlosem Alcarazem ze Španělska a domácím Cameronem Norriem.

Finalista loňského US Open Fritz si v All England Clubu zahrál čtvrtfinále potřetí, dál se ale dosud nedostal. V letošní přípravě na travnatou sezonu však zářil a slavil tituly ve Stuttgartu a Eastbourne.

Proti Chačanovovi získal hladce úvodní dva sety, v nichž při svém podání ztratil jen sedm fiftýnů. Ve třetím ale převzal taktovku Rus, odskočil do vedení 5:0 a vynutil si další set.

Čtvrtou sadu, před níž si Fritz vyžádal ošetření pravé nohy, museli hráči rozehrát nadvakrát poté, co Američan podával na 15:0. Při následné výměně se ozval zvuk, který zněl jako hlášení autu elektronického systému. Rozhodčí na umpiru hru přerušila a poté nařídila výměnu opakovat kvůli poruše. Set nakonec dospěl do tie-breaku, který Fritz získal 7:4.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 53,6 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále: Fritz (5-USA) - Chačanov (17-Rus.) 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4).

Juniorky:

Čtyřhra - 1. kolo: A. Kovačková, J. Kovačková (3-ČR) - Blacková, Pianiová (Brit.) 6:3, 6:1, Valdmannová, K. Penicková (8-ČR/USA) - Lagaevová, Lemeová (Kan./Braz.) 4:6, 6:0, 10:3, Fajmonová, Šupová (ČR/SR) - Alameová, Popaová (Austr./Rum.) 7:6 (7:1), 7:5, Paštiková, Stuseková (ČR/Něm.) - Iyengarová, Tornerová (USA/Šp.) 6:3, 6:3.