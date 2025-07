Vlna nenávisti zarazila i McEnroea. Borg tušil, že končí. Pak Londýn zavalila euforie

Snad nikdy proti sobě nestáli ve finále tenisového Wimbledonu tak charakterově odlišní protagonisté. Na jedné straně ledově klidný švédský hrdina Björn Borg, na straně druhé vyhlášený mladý americký nervák John McEnroe. Před 45 lety byli londýnští diváci svědky neuvěřitelného dramatu.

Ta nerovnováha na centrálním dvorci All England Clubu byla přímo hmatatelná. Sotva se ozvalo jméno jednadvacetiletého rodáka z New Yorku, tribuny začaly dunivě bučet a pískat.

Když McEnroe ťukal míčkem před základní lajnou a chystal si levačku k servisu proti šampionovi se čtyřmi tituly v řadě, snášely se k jeho uším posměšky publika. Zastavil je až rozhodčí.

"Zpočátku jsem byl hodně zklamaný, nedostalo se mi od diváků zrovna pomocné ruky. A to všechno jen proto, co se tu o mně píše. Uděláte jednu chybu a hned je z vás padouch," citoval po zápase McEnroea list The Washington Post.

Temperamentní kudrnáč s červenou čelenkou si proti sobě poštval Británii v semifinálovém utkání proti krajanovi Jimmymu Connorsovi.

Ve vítězné bitvě se několikrát ostře pohádal s rozhodčím, křičel a házel raketou. Média mu pak vymýšlela různorodé přezdívky a přirovnávala ho k neustále vybuchující sopce.

Vlna nenávisti na tribunách Američana zarazila, ale přinutila ho se zklidnit a soustředit na hru. První set tak dopadl úplně jinak, než všichni čekali, McEnroe ho vyhrál jednoznačně 6:1.

Jenže v tu chvíli Borg zapnul motory, zlepšil se na servisu, skvěle četl levácký servis Američana a další dva sety putovaly na švédskou stranu.

McEnroe přišel o zápasové momentum, ale emočních výlevů se od něj nikdo nedočkal ani ve chvílích, když čelil ve čtvrté sadě prvním dvěma mečbolům.

"Chtěl jsem, aby to bylo co nejlepší finále. Nechtěl jsem nic zpochybňovat, byla to ta nejlepší odpověď veřejnosti, která se postavila proti mně. Ale bylo to těžké, vždyť jsem čelil muži, který byl ztělesněním vzorného tenisty," líčil McEnroe.

Oba mečboly odvrátil a čtvrtá sada dospěla do zkrácené hry, která vešla do dějin tenisu. Trvala totiž dvacet minut a Američan v ní odvrátil dalších pět mečbolů. Nakonec v ní zvítězil 18:16 a srovnal zápas na 2:2.

"V ten okamžik mi běželo hlavou, že končím, že prohraju. Že po všech těch šancích, které jsem měl, bude tohle finále, které mě bude v hlavě dlouho trápit. Nějak jsem si ale vsugeroval, že na to musím zapomenout," popsal Borg.

Také McEnroe už si začal myslet, že má zisk nejslavnější trofeje nadosah. "Byl jsem přesvědčený, že teď už neprohraju, že to ten chlap už vzdá. Nakonec jsem byl ohromen," prohlásila nasazená dvojka turnaje.

Borg v páté sadě proměnil osmý mečbol, klesl na kolena a ukázal nebývalé emoce na chlapíka, kterému se přezdívalo "Ice man", tedy Ledový muž.

Euforie zalila celý centrální dvorec. Diváci byli nadšení, že jsou svědky pátého švédského triumfu v řadě.

"I když se v průběhu zápasu atmosféra změnila, stejně pořád všichni chtěli, aby to vyhrál on. To mě mrzelo, vždyť už Wimbledon vyhrál čtyřikrát," nechápal tehdy McEnroe.

Nesmutnil ale dlouho. Hned na následujícím US Open Borgovi finálovou porážku vrátil a první wimbledonský titul získal jen o rok později.

Jejich dramatická bitva z Londýna v červenci 1980 se ale stala ikonickým momentem a inspirovala v roce 2017 režiséra Januse Metze Pedersena k natočení filmu Borg/McEnroe.