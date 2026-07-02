To nevíte, co je zač? O Krejčíkové se v Londýně šíří zvěsti, chování Rusky se dalo čekat

A je to tady zase. Barbora Krejčíková a Wimbledon: spojení, které už jednou přineslo prvotřídní tenisovou senzaci. Mnozí jako by si neuvědomovali, že od jejího ikonického londýnského triumfu uplynuly pouhé dva roky. O Krejčíkové po působivém vítězství nad ruskou hvězdou Mirrou Andrejevovou znovu v Londýně kolují zvěsti.
Devatenáctiletá Mirra Andrejevová dorazila na Wimbledon v roli jedné z největších favoritek. Předurčoval ji k ní nejen nedávný první grandslamový titul, který vybojovala na pařížském Roland Garros, ale i neustálý impozantní vývoj jejího tenisu.
Jenže už los si s ní krutě pohrál.
„Andrejevová bude hrát ve druhém kole s Krejčíkovou, ve třetím možná s Bartůňkovou, v případném osmifinále může narazit na Muchovou. A i když tenhle trojboj zvládne, ve čtvrtfinále by na ni čekala Aryna Sabalenková. To je absolutně brutální los,“ psal na sociální síť X tenisový analytik Vansh Vermani ještě před startem turnaje.
Mladičká Ruska nakonec nezvládla hned první zmiňovanou výzvu. Krejčíkové v nervydrásajícím finiši sice vymazala šest mečbolů, nakonec ale stejně padla 6:4, 5:7, 4:6.
Londýnem okamžitě začaly znít ódy na třicetiletou českou tenistku. A šířit se odvážné zvěsti.
Jako by se řada expertů a fanoušků až teď rozpomněla, jak nebezpečná umí být rodačka z Ivančic: na pečlivě střižené trávě v All England Clubu zejména.
„Barbora je nejnebezpečnější nenasazená hráčka v celém pavouku,“ podotkl magazín The Tennis Letter se vzpomínkou na rok 2024, kdy Krejčíková uzmula wimbledonský titul z podobně zadní pozice.
„Některé její údery v tomhle zápase byly doslova dechberoucí. Je to její šestnácté vítězství nad hráčkou první desítky. Vyhrála Wimbledon před dvěma lety, copak si to nepamatujete?“ pokládal si populární účet řečnickou otázku.
Renomovaný The Athletic připomněl, že Krejčíková představuje jednu z největších hrozeb. „Je jako spící agent. Její specifický, ostře řezaný herní styl a zkušenosti z ní na wimbledonské trávě dělají strašně nebezpečnou soupeřku,“ napsal web.
Ruskou favoritku dokázala Krejčíková držet prakticky neustále v nejistotě. Sama Andrejevová v slzách přiznala, že si s nevypočitatelným tenisem Češky neuměla poradit.
„Ruska patří k nejpohyblivějším hráčkám na okruhu, Krejčíková ji však kombinací přesně umístěného servisu a svého mimořádně pestrého repertoáru úderů vodila po kurtu prakticky celý zápas. Donutila ji ke špatným taktickým rozhodnutím i k dostatečnému množství chyb v klíčových okamžicích, aby získala převahu,“ zmínil The Athletic.
Andrejevová tentokrát tvrdě narazila. Už dlouhá léta platí za obrovský talent schopný velkých věcí, dostát takových predikcí je ale věc druhá. Rodačka z Krasnojarsku to bezesporu dokázala: už je mezi pěti nejlepšími hráčkami světa a má v kapse grandslamový titul.
Jenže v profesionálním tenise není práce nikdy opravdu hotová. Pořád je co zlepšovat: v jejím případě zejména nezkrotné emoce, které ji častěji, než by bylo záhodno, odvádějí od samotného výkonu.
Za své chování ve středečním duelu sklidila kritiku. Během zápasu se praštila raketou do hlavy, bezprostředně po porážce mrštila raketou a křičela do svého boxu, že s tenisem končí.
Krejčíková po duelu prohlásila, že ji chování soupeřky nepřekvapilo.
„Znám ji. Hrála jsem proti ní už hodněkrát, takže vím, jak se chová. Věděla jsem, co mám čekat. Ale musela jsem se koncentrovat sama na sebe a zůstat soustředěná na to, co je potřeba udělat,“ citoval její slova portugalský novinář José Morgado.
Dvojnásobná grandslamová vítězka je zase v laufu. Zase se o ní mluví.
„Barbora Krejčíková vyhraje Wimbledon 2026,“ napsal ve středu večer na sociální síť X odvážnou predikci pořad Tennis Weekly Podcast.
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