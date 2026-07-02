Přeskočit na obsah
Benative
2. 7. Patricie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

To nevíte, co je zač? O Krejčíkové se v Londýně šíří zvěsti, chování Rusky se dalo čekat

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra

A je to tady zase. Barbora Krejčíková a Wimbledon: spojení, které už jednou přineslo prvotřídní tenisovou senzaci. Mnozí jako by si neuvědomovali, že od jejího ikonického londýnského triumfu uplynuly pouhé dva roky. O Krejčíkové po působivém vítězství nad ruskou hvězdou Mirrou Andrejevovou znovu v Londýně kolují zvěsti.

Barbora Krejčíková v 1. kole Wimbledonu 2026
Barbora Krejčíková v 1. kole Wimbledonu 2026Foto: REUTERS – Andrew Couldridge
Reklama

Devatenáctiletá Mirra Andrejevová dorazila na Wimbledon v roli jedné z největších favoritek. Předurčoval ji k ní nejen nedávný první grandslamový titul, který vybojovala na pařížském Roland Garros, ale i neustálý impozantní vývoj jejího tenisu.

Jenže už los si s ní krutě pohrál.

„Andrejevová bude hrát ve druhém kole s Krejčíkovou, ve třetím možná s Bartůňkovou, v případném osmifinále může narazit na Muchovou. A i když tenhle trojboj zvládne, ve čtvrtfinále by na ni čekala Aryna Sabalenková. To je absolutně brutální los,“ psal na sociální síť X tenisový analytik Vansh Vermani ještě před startem turnaje.

Mladičká Ruska nakonec nezvládla hned první zmiňovanou výzvu. Krejčíkové v nervydrásajícím finiši sice vymazala šest mečbolů, nakonec ale stejně padla 6:4, 5:7, 4:6.

Reklama
Reklama

Londýnem okamžitě začaly znít ódy na třicetiletou českou tenistku. A šířit se odvážné zvěsti.

Jako by se řada expertů a fanoušků až teď rozpomněla, jak nebezpečná umí být rodačka z Ivančic: na pečlivě střižené trávě v All England Clubu zejména.

„Barbora je nejnebezpečnější nenasazená hráčka v celém pavouku,“ podotkl magazín The Tennis Letter se vzpomínkou na rok 2024, kdy Krejčíková uzmula wimbledonský titul z podobně zadní pozice.

„Některé její údery v tomhle zápase byly doslova dechberoucí. Je to její šestnácté vítězství nad hráčkou první desítky. Vyhrála Wimbledon před dvěma lety, copak si to nepamatujete?“ pokládal si populární účet řečnickou otázku.

Reklama
Reklama

Renomovaný The Athletic připomněl, že Krejčíková představuje jednu z největších hrozeb. „Je jako spící agent. Její specifický, ostře řezaný herní styl a zkušenosti z ní na wimbledonské trávě dělají strašně nebezpečnou soupeřku,“ napsal web.

Ruskou favoritku dokázala Krejčíková držet prakticky neustále v nejistotě. Sama Andrejevová v slzách přiznala, že si s nevypočitatelným tenisem Češky neuměla poradit.

Související

„Ruska patří k nejpohyblivějším hráčkám na okruhu, Krejčíková ji však kombinací přesně umístěného servisu a svého mimořádně pestrého repertoáru úderů vodila po kurtu prakticky celý zápas. Donutila ji ke špatným taktickým rozhodnutím i k dostatečnému množství chyb v klíčových okamžicích, aby získala převahu,“ zmínil The Athletic.

Andrejevová tentokrát tvrdě narazila. Už dlouhá léta platí za obrovský talent schopný velkých věcí, dostát takových predikcí je ale věc druhá. Rodačka z Krasnojarsku to bezesporu dokázala: už je mezi pěti nejlepšími hráčkami světa a má v kapse grandslamový titul.

Reklama
Reklama

Jenže v profesionálním tenise není práce nikdy opravdu hotová. Pořád je co zlepšovat: v jejím případě zejména nezkrotné emoce, které ji častěji, než by bylo záhodno, odvádějí od samotného výkonu.

Za své chování ve středečním duelu sklidila kritiku. Během zápasu se praštila raketou do hlavy, bezprostředně po porážce mrštila raketou a křičela do svého boxu, že s tenisem končí.

Krejčíková po duelu prohlásila, že ji chování soupeřky nepřekvapilo.

„Znám ji. Hrála jsem proti ní už hodněkrát, takže vím, jak se chová. Věděla jsem, co mám čekat. Ale musela jsem se koncentrovat sama na sebe a zůstat soustředěná na to, co je potřeba udělat,“ citoval její slova portugalský novinář José Morgado.

Reklama
Reklama

Dvojnásobná grandslamová vítězka je zase v laufu. Zase se o ní mluví.

„Barbora Krejčíková vyhraje Wimbledon 2026,“ napsal ve středu večer na sociální síť X odvážnou predikci pořad Tennis Weekly Podcast.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
svrab
svrab
svrab

Případů svrabu je letos více než 7100. Je to o 40 procent víc než loni za pololetí

Případů svrabu je letos už více než 7100, o 40 procent víc než loni za první pololetí. Z krajů zachytili hygienici nejvíc nemocných v Moravskoslezském (16 procent případů), ve Středočeském (11,5 procenta) a v Jihomoravském kraji (10,8 procenta). Na sociální síti X o tom ve čtvrtek informovala Hygienická služba ČR, což je profil spravovaný ministerstvem zdravotnictví.

Ari Millen jako velmi podivný prodejce zmrzliny v hororu Zmrzlinář (2026).
Ari Millen jako velmi podivný prodejce zmrzliny v hororu Zmrzlinář (2026).
Ari Millen jako velmi podivný prodejce zmrzliny v hororu Zmrzlinář (2026).

„Ta zmrzlina je prokletá.“ Do kin se chystá nový drze nekompromisní horor Eliho Rotha

Americký film Zmrzlinář je originální hororová jízda, která obrací jeden z nejmilejších symbolů dětství v čirou noční můru. Snímek sází na černý humor, šokující nápady i neustále rostoucí napětí. A přináší děsivou otázku: Co kdyby největší hrozbou nebyla monstra pod postelí, ale vaše vlastní děti? Do českých kin horor vstoupí 6. srpna.

Aftermath of earthquakes in La Guaira
Aftermath of earthquakes in La Guaira
Aftermath of earthquakes in La Guaira

„Má na světě poslání,“ řekla teta zachráněného venezuelského chlapce. Pátrání v sutinách nekončí

Záchranné práce po dvou silných zemětřeseních ve Venezuele minulý týden pokračují. Ze sutin byl zachráněn dvouletý chlapec, jehož teta svěřila BBC svoji radost z opětovného shledání se synovcem. Doufá, že se podaří najít i jeho rodiče. Ve městě La Guaira se mezitím záchranáři již déle než dva dny snaží vyprostit z trosek živého 47letého muže.

Reklama
Ilustrační fotografie, hasič, hasiči, Německo, 2018
Ilustrační fotografie, hasič, hasiči, Německo, 2018
Ilustrační fotografie, hasič, hasiči, Německo, 2018

V nemocnici na severu Německa vypukl požár, vyžádal si dva mrtvé a mnoho raněných

Požár krovu nemocnice v Ludwigslustu na severu Německa si ve čtvrtek vyžádal dva mrtvé. Agentuře DPA to sdělila mluvčí okresu Ludwigslust-Parchim. Oběťmi jsou pacienti. Počet raněných však úřad oproti původním údajům výrazně snížil. Zatímco se ráno hovořilo až o 34 nikoli těžce raněných, nyní je hlášen jeden raněný, který utrpěl otravu kouřem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama