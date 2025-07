Nosková prošla do třetího kola Wimbledonu, Bouzková padla proti světové jedničce

Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé do 3. kola Wimbledonu. Turnajová třicítka porazila na londýnské trávě Němku Evu Lysovou 6:2, 2:6, 6:3. Neuspěla naopak Marie Bouzková, která prohrála se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska 6:7, 4:6. Kateřina Siniaková poté podlehla Japonce Naomi Ósakaové 3:6, 2:6.

O postup dnes bojuje v All England Clubu ještě Markéta Vondroušová s domácí Britkou Emmou Raducanuovou a Jiří Lehečka s Italem Mattiou Belluccim.

Dvacetiletá Nosková si postupem do 3. kola vylepšila v Londýně maximum. Duel s 61. hráčkou světa Lysovou vybojovala po hodině a 46 minutách. Nyní se střetne buď s nasazenou čtyřkou Italkou Jasmine Paoliniovou, nebo Ruskou Kamillou Rachimovovou.

První set dotáhla Nosková po brzkém vedení 4:0. Ve druhé sadě svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy prohrála od stavu 2:2 čtyři hry po sobě.

V rozhodujícím třetím však Nosková získala čtyřikrát podání soupeřky a proměnila první mečbol. Lysovou porazila i ve třetím vzájemném utkání.

Osmačtyřicátá hráčka žebříčku Bouzková prohrála se Sabalenkovou třetí ze čtyř vzájemných zápasů a neoplatila jí letošní porážku z Brisbane. Favoritka ji přehrála v počtu vítězných míčů 41:17, zaznamenala také pět es.

V dalším kole se může utkat s Vondroušovou. Čtvrtfinalistka z roku 2022 Bouzková skončila ve 2. kole Wimbledonu podruhé za sebou.

Pražská rodačka rozehrála duel dobře a po prolomeném servisu na 6:5 dokonce podávala na vítězství v první sadě. Sabalenková ji ale brejk oplatila a v tie-breaku uspěla 7:4.

Ve druhém setu rozhodla Běloruska díky brejku v páté hře. Pak už nedovolila Bouzkové na returnu jediný fiftýn a duel doservírovala k postupu.

"Hodnocení je pozitivní. Byl to dobrý a vyrovnaný zápas. Samozřejmě je škoda, že jsem nedoservírovala první set. Byla jsem blízko a to mě teď mrzí. Zápas jsem ale pojala od začátku do konce dobře. Užila jsem si to a věřila, že mohu i vyhrát. Nevyšlo to, tak to zkusím příště," řekla českým novinářům Bouzková.

Devětadvacetiletá Siniaková nenavázala proti Ósakaové na triumf nad nasazenou pětkou Číňankou Čeng Čchin-wen. Bývalé světové jedničce a čtyřnásobné grandslamové šampionce podlehla po hodině a 17 minutách.

Přišla čtyřikrát o servis, udělala také osm dvojchyb. Nevyrovnala tak postupem do 3. kola wimbledonské maximum z dvouhry. Ve čtyřhře bude s Američankou Taylor Townsendovou obhajovat loňský titul.

Alcaraz vyřadil domácího outsidera

Dvojnásobný úřadující šampion Carlos Alcaraz zvládl druhý zápas ve Wimbledonu výrazně rychleji než ten první a postoupil do 3. kola.

Dva dny po pětisetové výhře nad italským veteránem Fabiem Fogninim dnes španělský tenista porazil britského outsidera Olivera Tarveta 6:1, 6:4, 6:4.

Dvaadvacetiletý Alcaraz vyřadil o rok mladšího soupeře za dvě a čtvrt hodiny a prodloužil svou vítěznou sérii na 20 zápasů. Před příjezdem do All England Clubu získal pětinásobný grandslamový šampion tituly na antuce v Římě a na Roland Garros a na trávě v londýnském Queen's Clubu po finálové výhře nad Jiřím Lehečkou.

Pro 733. tenistu světa Tarveta byl zápas na centrálním dvorci proti tenisové superstar Alcarazovi vrcholem dosavadní kariéry. Do hlavní soutěže se dostal z tříkolové kvalifikace, v níž startoval díky divoké kartě, a v 1. kole si pak nad jiným kvalifikantem Leandrem Riedim ze Švýcarska připsal první výhru na ATP Tour.

Náleží mu tak prize money ve výši 99 tisíc liber (2,8 milionu korun), většinu z nich však nesmí přijmout, neboť si coby student University of San Diego může podle pravidel asociace NCAA vydělat ročně jen 10 tisíc dolarů (209 tisíc korun).

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 53,6 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo: Nakashima (29-USA) - Pu Jün-čchao-kche-tche (Čína) 6:4, 4:6, 7:6 (7:1), 6:4. 2. kolo: Jarry (Chile) - Tien (USA) 6:2, 6:2, 6:3, Alcaraz (2-Šp.) - Tarvet (Brit.) 6:1, 6:4, 6:4, Norrie (Brit.) - Tiafoe (12-USA) 4:6, 6:4, 6:3, 7:5, Rubljov (14-Rus.) - L. Harris (JAR) 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:5), 6:3, Chačanov (17-Rus.) - Močizuki (Jap.) 1:6, 7:6 (9:7), 4:6, 6:3, 6:4, Mannarino - Royer (oba Fr.) 6:4, 6:4, 5:7, 7:6 (7:1), Borges (Portug.) - B. Harris (Brit.) 6:3, 6:4, 7:6 (9:7), Fonseca (Braz.) - Brooksby (USA) 6:4, 5:7, 6:2, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo: Martínez, Munar (Šp.) - Macháč, Menšík (ČR) 6:4, 3:6, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo: Nosková (30-ČR) - Lysová (Něm.) 6:2, 2:6, 6:3, Sabalenková (1-Běl.) - Bouzková (ČR) 7:6 (7:4), 6:4, Ósakaová (Jap.) - Siniaková (ČR) 6:3, 6:2, Keysová (6-USA) - Danilovičová (Srb.) 6:4, 6:2, Siegemundová (Něm.) - Fernandezová (29-Kan.) 6:2, 6:3, Kartalová (Brit.) - Tomovová (Bulh.) 6:2, 6:2, Bucsaová (Šp.) - Vekičová (22-Chorv.) 6:1, 6:3, Anisimovová (13-USA) - Zarazúová (Mex.) 6:4, 6:3, Gálfiová (Maď.) - Haddadová Maiaová (21-Braz.) 7:6 (9:7), 6:1, Mertensová (24-Belg.) - Liová (USA) 6:7 (5:7), 6:1, 6:2, Parryová (Fr.) - Šnajderová (12-Rus.) 6:4, 6:1, Sierraová (Arg.) - Boulterová (Brit.) 6:7 (7:9), 6:2, 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo: Čchan Chao-čching, Krejčíková (Tchaj-wan/ČR) - Putincevová, Stearnsová (Kaz./USA) 7:6 (7:5), 6:2.