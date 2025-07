Cruise aplaudoval, taxikáři ji odmítli svézt. Jak Plíšková vzácně podlehla emocím

Přesně před čtyřmi lety měla Karolína Plíšková na dosah životní triumf. Ve finále Wimbledonu sehrála velkolepou bitvu s tehdy dominantní Australankou Ashleigh Bartyovou. Nakonec padla ve třech setech a při slavnostním ceremoniálu se na Centre Courtu neubránila slzám. Se smutkem a emočním vypětím se následně musela popasovat i s pomocí alkoholu.

Emocím podléhala během své tenisové kariéry pouze ojediněle. V sobotu 10. července 2021 se ale "ledové královně" Karolíně Plíškové zlomil hlas a slzy si probily cestu ven z jejích očí.

Když měla po bolestivé porážce promluvit před londýnským Centre Courtem naplněným po střechu, publikum spustilo bouřlivý aplaus.

Patrné bylo okamžitě, že reakce diváků s tenistkou zamávala, přesto s trofejí pro poraženou finalistku v ruce začala s projevem rozhodně a sebevědomě.

"Děkuji moc, děkuji všem, že tady byli. Užila jsem si každou minutu na tomto kurtu… Omlouvám se."

Zničehonic nebyla schopná slov. Volnou rukou si přikrývala obličej.

Přestávku vyplnila další salva potlesku, do nadšené podpory české tenistky se pustily i mnohé celebrity, slavný herec Tom Cruise, legendy Martina Navrátilová a Billie Jean Kingová nebo královská honorace: vévodkyně Kate a princ William.

"Já nikdy nebrečím, nikdy. A teď?" pokračovala Plíšková již s úsměvem na tváři.

"Myslím, že Ashleigh tady odehrála neuvěřitelný turnaj a dnešní finálový zápas. Opravdu jsem bojovala a snažila se jí to znepříjemnit, ale ona hrála fakt dobře a zvládla to, takže jí i jejímu týmu gratuluji," prohlásila směrem k Bartyové.

Češka prohrála i druhé grandslamové finále kariéry, v roce 2016 se na US Open musela sklonit před Němkou Angelique Kerberovou.

Na Wimbledon 2021 přijela bez větších ambicí, na přípravných travnatých turnajích v Berlíně a Eastbourne prohrála už v prvních kolech.

Jenže v All England Clubu rozehrála strhující příběh.

V prvních pěti zápasech neztratila ani set a v semifinále otočila impozantní řežbu s favorizovanou Arynou Sabalenkovou z Běloruska.

Ve finále rychle prohrávala 0:4, Bartyová získala prvních čtrnáct míčů zápasu. Plíšková se ale postupně chytila a publikum si díky ní užilo dvouhodinovou dramatickou podívanou.

Na to, co se dělo po finále, momentálně zraněná česká šampionka dosud nejotevřeněji zavzpomínala v nedávném díle podcastu Rakety, v němž pravidelně vystupuje společně se svým dvojčetem Kristýnou Plíškovou, manželem Michalem Hrdličkou a komentátorem Františkem Hašplem.

"Nějak mě to dojalo, ani nevím proč. Asi jak lidi tleskali, navíc jsem se podívala a brečel i Sascha. Dostalo mě to," komentovala chvíle při své závěrečné řeči, kdy spatřila ve svém boxu dojetí tehdejšího trenéra Saschy Bajina.

Následovala oslava v centru Londýna. "Kája za to vzala a vzala za to příliš, asi jak to z ní všechno spadlo. Nervy, emoce, smíšené pocity, finále jako úspěch, zároveň ale jako prohra. Hodně drinků, ještě jsme to mixovali," popsal nekompromisní průběh oslavy Michal Hrdlička.

"Žádný taxík mě nechtěl vzít," doplnila Plíšková se smíchem.

"Šel jsem za taxikářem a říkám mu, prosím tě, tamhle je Karolína Plíšková, finalistka Wimbledonu, mohl bys nás hodit na hotel?" rozvíjel historku Hrdlička. Taxikář prý při pohledu na stav české tenistky raději ujel a dvojice musela absolvovat dvouhodinovou extrémně náročnou túru Londýnem.

"Co krok, to zastávka, strašné," podotkl Hrdlička. "To bylo nejhorší," souhlasila Plíšková.

Třiatřicetiletá bývalá světová jednička a dvojnásobná finalistka grandslamu momentálně tenis nehraje, mimo okruh je od loňského US Open.

V New Yorku si zranila kotník ve druhém kole proti Jasmine Paoliniové z Itálie. Léčba neprobíhá podle plánu a je plná komplikací, v květnu Plíšková oznámila, že se musí podrobit další operaci.

"Nastaly určité komplikace, noha se prostě nehojí, jak bych si představovala. Touhle dobou už jsem si plánovala, že na kurtech dávno budu, ale bohužel to tak není a ještě nějakou chvíli to tak nebude," řekla Plíšková. Zákrok podstoupila v Madridu.